Objašnjenje koje je zgrozilo mnoge: Zašto jastuk na kojem spavamo požuti nakon nekog vremena?

Skoro svako ima svoje tajne trikove koji mu omogućavaju najbolji san, ali čini se da je žuti izbledeli jastuk ključan za mnoge muškarce, a to je izazvalo raspravu na internetu.

Fotografija žuto izbledelog jastuka postala je viralna kada ju je na Tviteru podelio korisnik Kem Tomson (@largemotorcycle).

„Devojka je ljuta na mene jer sam joj otkrio Žuti jastuk. Prijatelji, siguran sam da znate da je ovo čarobna stvar“, napisao je u opisu.

Dodao je u kasnijem tvitu: „Nije moja krivica što je jastuk žut i pruža mi najmirniji san.“

„Meni je to najudobniji jastuk i znak omiljenog predmeta“, rekao je Tomson za NBC News, ali od tada ga je „odložio u skladište“ jer ga je devojka zamolila da ga baci.

Gf is mad at me because I have revealed to her The Yellow Pillow. Fellas, i’m sure you all know that this thing is magic pic.twitter.com/OYWmfs4TLO

— cam (@largemotorcycle) October 21, 2023