Očistite čajnik ili džezvu za tren i to ovim prostim sastojkom

Džezve i čajnici su možda i posuđe koje najviše koristimo na dnevnom nivou, ali na njih retko obraćamo pažnju. Međutim, dođe trenutak kada shvatimo da vremenom oni poprimaju žućkastu boju, a poseban problem sa njima je što ih je teško izribati jer naše ruke i prsti ne mogu da dopru do svih delova. Ali postoji jedan trik koji će vam biti od velike pomoći. Verovali ili ne, to su tablete za čišćenje proteza! One se, natopljene sa vodom, ponašaju kao četkica za zube i čiste sva ona mesta koja je teško dosegnuti.

Evo šta treba da uradite:

-napunite čajnik ili džezvu vodom

-ubacite jednu tabletu i sačekate da je voda u potpunosti rastvori

-Ispraznite posudu i brzo je isperite vodom

Ovaj postupak možete da primenite na svim keramičkim i metalnim predmetima, piše mymove.

