Očistite klima uređaj bez dinara troška, ovo sredstvo ubija i opasne bakterije

Kada govorimo o održavanju, najviše mislimo na filtere koji se nalaze u samom uređaju i na kojima se kroz vreme nakupljaju prašina, prljavština, grinje, virusi i brojne štetne bakterije.

Putem vazduha, one lako mogu da dospeju i u ljudska pluća i da izazovu brojne bolesti. Zato je neophodno održavati higijenu pomenutih filtera, za šta postoje i brojni servisi. Ipak, ne morate uvek da ih zovete, mada će oni sa sigurnošću sve uraditi dubinski i kako treba, prenosi Objektiv.

Ukoliko filteri nisu previše prljavi, možete ih očistiti i sami.

Ako to niste radili do sada, filtere ćete prepoznati lako. Čim uklonite poklopac sa, podrazumeva se isključene, klime, on je tu, lako uočljiv i verovatno prljav. Potrebno je da ga izvučete.

Prvo uklonite sve eventualne veće objekte koji su dospeli do filtera, a zatim ga operite. To možete da uradite samo vodom, ali ako dodate malo sredstva za dezinfekciju, bićete sigurni da su svi štetni mikrobi uništeni.

Nakon pranja ostavite filter da se osuši. Potrebno je da bude potpuno suv kako biste smeli da ga vratite u klimu, a pre vraćanja, naravno, obrišite i mrežicu.

To možete da uradite mešavinom vode i običnog deterdženta.

Kada ste to uradili, vratite sve na svoje mesto. Preporučuje se da klimu čistite na svakih 6 meseci, a ako je koristite i za grejanje u toku zime, onda na 3 meseca.

