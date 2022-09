Očistite kuću od negativne energije što pre, ovih 5 stvari pomažu!

Evo šta treba da uradite kako biste očistili kuću od negativne energije

PREMESTITE NAMEŠTAJ

Reorganizacija nameštaja je dobra stvar, jer nam pomaže da uravnotežimo energije u prostoriji. Prema pravilima feng šuija, nameštaj u prostoriji mora biti raspoređen tako da ima što više slobodnog prostora, kako bi energija mogla slobodno da teče. Ovo će sprečiti zle duhove i negativnu energiju da se zalepe za nameštaj.

MORSKA SO

Prema nekim tradicionalnim verovanjima, morska so je odlična za čišćenje negativnih vibracija. Ako osećate da se u vašem domu nakupila loša energija, uzmite morsku so i pospite je po uglovima kuće i po dvorištu oko kuće. Takođe možete pomešati toplu vodu i so i njome obrisati podove.

OČISTITE TEPIHE

Čišćenje žalfijom je uobičajeno među mnogim indijanskim narodima. Ovo uključuje zapaljene biljke, jer se veruje da je dim izuzetno koristan u pročišćavanju prostora i odvraćanju zlih duhova. Zapalite malo listova žalfije u činiji i prošetajte po kući kako bi dim očistio svaku prostoriju od loše i nagomilane energije.

OČISTITI ULAZ U KUĆU

Čišćenjem dvorišta, balkona ili terase moguće je ukloniti spoljnu prljavštinu koja sadrži lošu energiju. Bacanjem smeća u kontejner, akumulirana energija će biti eliminisana, prenosi Azra.ba.

MOLITVE

Prema većini tradicionalnih verovanja, molitva je izuzetno korisna praksa za odbijanje zlih duhova i negativne energije. Meditacija i pevanje pozitivnih mantri su sjajni. Pronalaženje unutrašnjeg mira pomoći će vam da se nosite sa nižim silama i oslobodite se negativnosti.

