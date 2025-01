Očistite staklo tuš kabine bez problema: Potrebne su samo 2 namirnice iz kuhinje

Oni koji imaju tuš kabine znaju koliko je teško održavati vrata čistima, jer vlažno okruženje u kupatilima podstiče stvaranje čvrstih mrlja kao što su naslage od sapuna i kamenac. Kamenac se sastoji od minerala iz isparene vode i formira mrlju od tvrde vode koju je teže ukloniti što duže stoji na staklu za tuširanje. Međutim, staklo tuš kabine treba redovno čistiti kako bi se sprečilo stvaranje buđi u uglu vrata, a posao ne zahteva jaka hemijska sredstva za čišćenje, piše Express.

Ejmi Bruks, ekspertkinja za čišćenje iz Bella Bathrooms-a, rekla je da je jedan od najlakših načina za uklanjanje tvrdokornih mrlja sa vrata tuša korišćenje limunovog soka. „Limun ne samo da je odličan u uklanjanju kamenca i mineralnih naslaga, već je idealan i za uklanjanje mrlja sa staklenih vrata tuša. Možete ga kombinovati sa sodom bikarbonom jer će kiselina reagovati i stvoriti penu koja je savršena za ribanje bilo kog dela kupatila, ne samo vrata tuša“, objasnila je ona.

Iako bi moglo zvučati čudno, limunov sok je jedan od najefikasnijih načina za uklanjanje kamenca zbog svoje kiselosti. Limunska kiselina može da rastvori minerale kamenca, a takođe će i dezinfikovati vrata tuš kabine jer je antibakterijska. Soda bikarbona je najbolji prirodni proizvod za uklanjanje masnih mrlja, poput ulja i masti, što je čini savršenom za čišćenje mrlja od sapuna zalepljenih za staklo tuša. Sve što treba da uradite je da pomešate sodu bikarbonu sa limunovim sokom dok ne dobijete gustu pastu.

Nanesite pastu na sva vrata tuša, pazeći da nanesete velikodušnu količinu na područja sa akumuliranim mrljama. Ostavite da deluje na vratima tuša najmanje pet do deset minuta kako biste omogućili mešavini da razbije mrlje. Može početi da se peni dok reaguje sa vlagom, ali to je normalno. Posle pet do deset minuta nežno sunđerom očistite vrata i mrlje bi trebalo lako da se skinu. Isperite vrata tuša vodom i brzo ih obrišite čistom krpom da biste izbegli mrlje.

