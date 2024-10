Odeća joj je smrdela nakon svakog pranja, a onda je otkrila odvratan razlog (video)

Ne postoji ništa kao miris čiste, sveže oprane odeće. Međutim, nedavno iskustvo jedne majke sa vešom izazvalo je nelagodu među korisnicima društvenih medija. Lija Pikard, domaćica koja živi sa suprugom Skotom i troje dece – desetogodišnjim Kejdenom, sedmogodišnjom Kolet i četvorogodišnjim Sebastijanom – šokirala je mnoge kada je otkrila neočekivani razlog zašto njena odeća nije prestala da smrdi čak ni posle tri ciklusa pranja.

Lea je pre nekoliko nedelja primetila da njena odeća ima čudan miris, uprkos tome što je više puta oprana. Ona je na društvenim mrežama podelila video o ovom neobičnom problemu, koji je ubrzo postao viralan, prikupivši više od 4,1 milion pregleda. Razlog je bio neočekivan: mrtav miš u mašini za pranje veša.

„Bio je to miš“, rekla je Lija u intervjuu za What’s The Jam, „Nikada nisam mislila da će se to dogoditi u mojoj mašini za pranje veša“. Za osam godina koliko smo ovde, nismo imali problema sa miševima.

Kada je konačno shvatila šta je uzrok smrada, ostala je u šoku. „Kada sam stigla do kraja pranja i ugledala jadnog miša, vrisnula sam“, rekla je. Njen četvorogodišnji sin je istrčao iz sobe, ostavljajući Liju zapanjenu, pitajući se kako je miš ušao unutra. Iako je mislila da ‘spali taj opran veš’, odlučila se za praktičniji pristup: uklonila je miša pomoću plastične kese i dezinfikovala veš mašinu izbeljivačem.

Video je dobio preko 153.000 lajkova, a komentari su stizali. Jedan korisnik je napisao: „Isto mi se desilo, čak sam ga i osušio, bio je napola pečen“. Drugi su se šalili na račun čuvenog crtanog miša: „Izgleda da Stjuart Mali nije preživeo pranje“. Mnogi su izrazili užasnutost, dok je jedna osoba napisala: ‘Mislim da bih bacila mašinu za veš… a možda i kuću.’

