Omiljeno letnje cveće: Ovo su trikovi kako da vaše muškatle cvetaju nikad lepše

Muškatle, poznate po svom raskošnom cveću, ukras su svake bašte. Ove biljke brzo rastu, jednostavne su za održavanje, otporne su i što je najvažnije – cvetaju obilno i neprekidno od proleća do jeseni.

Dobra stvar je što ne morate biti stručnjak da bi vaša muškatla procvetala, jer to mogu da urade čak i početnici u baštovanstvu, samo sledite nekoliko saveta. Stručnjaci iz inicijative Pelargonijum za Evropu (PfE) tačno znaju šta je važno prilikom sadnje i nege, a evo i njihovih saveta:

Kada je najbolje vreme za sadnju muškatli?

Verovatno ćete želeti da počnete da sadite na svom balkonu i terasi u prvim danima proleća, ali budite oprezni jer muškatle ne podnose dobro hladnoću. Bezbedno ih je saditi samo kada su noći stalno bez mraza, a dnevne temperature su redovno iznad 10°C. Ako jedva čekate, budite spremni da ih zaštitite od povremene hladnoće. Na primer, kada je spoljna temperatura niska, vaše biljke će se bolje snaći na prozorskoj dasci, postolju na zidu kuće ili ispod pokrivača, nego na balkonskoj ogradi na promaji ili u saksiji na hladnom tlu. Noću ih možete zaštititi od mraza baštenskom vunom, mehurićima ili običnom čaršavom. Ako tokom dana ponovo postane veoma hladno, privremeno stavite biljke u zaštićeno zatvoreno područje. Zimske bašte, skladišta ili garaže u kojima nema straha od smrzavanja su pogodna skloništa za hitne slučajeve, a idealno bi bilo i dovoljno prirodnog svetla.

Šta treba uzeti u obzir prilikom sadnje muškatli?

Bilo da se nalazi na balkonskom krevetu, saksiji, sadi ili visećoj korpi, muškatle se svuda osećaju kao kod kuće – pod uslovom da imaju dovoljno prostora. Rastojanje između biljaka treba da bude najmanje 20 centimetara, a visina saksije ne sme biti manja od 18 centimetara. Prilikom sadnje koristite visokokvalitetan, prethodno oplođen kompost. Ne zaboravite da stavite sloj drenaže na dno posude kako bi višak vode mogao da iscuri iz posude. Na taj način ćete sprečiti zadržavanje viška vode, što može izazvati trulež korena.

Koje je idealno mesto za muškatle?

Muškatle su biljke osetljive na svetlost – najbolje se osećaju na mestima sa puno svetlosti, ali dobro se snalaze i na mestima sa delimičnom senkom. Ukratko, što više sunčeve svetlosti dobijaju, to obilnije cvetaju. Ako ste tek počeli sa sadnicama muškatli, kupite dobro razvijene biljke sa puno pupoljaka i gustim lišćem kako biste brzo uživali u puno cveća. Muškatle vole vodu, ali ne i stalnu kišu, pa ih stavite pod krov u slučaju da vremenska prognoza predviđa više padavina. Sorte sa krupnim ili duplim cvetovima posebno vole da budu pod krovom tokom kišnih dana, pa ih zaštitite na vreme.

Kako zalivati muškatle?

Muškatle mogu da skladište dosta vlage u svojim listovima i stabljikama, tako da nekoliko dana bez vode nije problem. Međutim, potrebno ih je redovno zalivati da bi obilno cvetale. U veoma toplim letnjim danima, dobro je to raditi ujutru i uveče. Kutije za rezervoare i automatski sistemi za navodnjavanje mogu značajno smanjiti potrebe za zalivanjem.

Kod grmolikih biljaka vlaga ponekad ne dopire do tla, čak ni po kišnom vremenu. Da biste saznali da li je vašim biljkama potrebna voda, prstom proverite vlažnost zemlje u koju su posađene. Ako je toplo i suvo, odmah zalijte biljku. S druge strane, za one koji žive u područjima gde često pada kiša, stručnjaci preporučuju da ne koriste stalno navodnjavanje jer muškatle ne vole da budu natopljeni vodom. Plus savet: kišnica ili voda koja otiče je idealna za zalivanje.

Kako pravilno gnojiti muškatle?

Muškatlama je potrebno puno hranljivih materija. Trebalo bi da počnete da ih đubrite oko četiri do šest nedelja nakon sadnje. Do tada su hranljive materije iz zemlje često već potrošene, čak i sa prethodno đubrenim kompostom. Za optimalnu ishranu, jednostavno dodajte komercijalno đubrivo za cveće u vodu jednom nedeljno. Alternativno, možete koristiti štapiće za đubrivo. Traju otprilike dva do tri meseca.

Ako je pri sadnji korišćeno đubrivo sa sporim oslobađanjem, možete produžiti vreme do prvog prihranjivanja. Koliko dugo zavisi, između ostalog, od vrste đubriva i temperature i vlažnosti zemljišta. Od kasnog leta nadalje, vašim muškatlama će verovatno biti potrebne dodatne hranljive materije, čak i ako ste ih hranili đubrivom sa sporim oslobađanjem. Nedostatak hranljivih materija prepoznajete po tome što više ne cvetaju kako treba ili im listovi požute, iako je sve ostalo u redu, savetuje Pelargonijum za Evropu (PfE), a prenosi Tportal.hr

Uklonite ocvale cvetove

Redovno uklanjanje osušenog cveća i listova, kao i odumrlih stabljika, čuva muškatle zdravim i podstiče stvaranje novih cvetova. Postoje i samočisteće sorte, a najviše ih možete naći među visećim muškatlama. Oni sami bacaju uvenulo cveće i obično odmah proizvode nove. Međutim, osušene listove i dalje treba ukloniti ručno.

Prezimljavanje muškatli

Muškatle su višegodišnje biljke, pa je preporučljivo pre prvog noćnog mraza biljke iseći na oko 15 centimetara i premestiti na svetlo i hladno mesto. Zimi im nije potrebno đubrivo ili zalivanje. U proleće biljke presadite u svež kompost i stavite na toplije mesto i uz malo sreće ponovo će niknuti.

