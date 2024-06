Opet vam je stigao veliki račun za struju: Obratite pažnju na ove stvari i biće duplo manji

Iz godine u godinu se sve više povećava potrošnja električne energije, pa samim tim i račun za struju, zbog toga što tehnika zauzima sve više mesta u našem domu. Osim toga, proizvođači proizvode sve jače i moćnije aparate, koji često koriste i veću količinu električne energije.

Prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA) aparati u domaćinstvima su drugi po veličini potrošač električne energije u razvijenim zemljama. Pretpostavlja se da će potrošnja nastaviti i dalje da raste uprkos činjenici da postoji zasićenost domaćinstava sa izvesnim brojem električnih aparata.

Ono što je popularno poslednjih godina su regulative o energetskoj efikasnosti. Evropska unija donosi razne regulative kako bi smanjila potrošnju, pa tako određeni kućni aparati ne smeju imati veću potrošnju električne energije od propisanih. Na tržištu Evropske unije ovakvi proizvodi su zabranjeni, pa to primorava proizvođače da se drže propisanih standarda.

Osim kupovine ovakvih sertifikovanih aparata, vrlo je važno i to kako ih koristite. Pametna potrošnja isplativa je i vama i planeti. S obzirom na to da veća proizvodnja energije, znači i veća zagađenja, vrlo je važno smanjiti taj efekat pametnijim korišćenjem. Osim toga, smanjenjem električne energije smanjićete i račun za struju i povećati vaš kućni budžet.

Nameće se pitanje: Kako pametno koristiti uređaje i smanjiti račun za struju? Izdvojili smo par saveta koji u velikoj meri mogu smanjiti vašu potrošnju:

Počnite od sijalica, koliko god one delovale kao mali potrošači, zapravo troše veliku količinu energije na duže staze. Trenutno najbolje i najefikasnije sijalice za komercijalnu upotrebu su LED sijalice. One su nešto skuplje ali smanjuju potrošnju za nekoliko puta u odnosu na obične i štedljive, tako da su u suštini pametna investicija. Dobro je imati i senzore, koji automatski gase svetlo kada nema ljudi u prostoriji, ukoliko često ostavljate svetlo da svetli kada za to nema potrebe.

Zagrevanje tople vode možda iziskuje najviše električne energije. Zato je pametan izbor povezati etažno ili parno grejanje sa bojlerom, ukoliko imate takvu mogućnost. Ukoliko koristite struju za zagrevanje vode, bojler podesite da bude na srednjoj jačini, jer se tako održava toplota i uvek imate dovoljnu količinu tople vode i manju potrošnju. Bojler uvek postavite blizu kade ili sudopere, tj. potrošača kako ne bi došlo do toplotnog gubitka. Najbolje je bojler uključivati u periodu niže tarife a isključivati kada je viša. Bitno je i održavanje uređaja prema uputstvu proizvođača (čišćenje od kamenca). Potrošnju struje ćete smanjiti i pametnim korišćenjem tople vode tako što ćete se umivati iznad umivaonika a ne kade, uvek prvo pustite toplu vodu pa onda hladnu. Nikada ne zagrevajte više tople vode nego što je potrebno. Važno je proveravati i gumice, posebno za toplu vodu.

Danas se na grejanje i hlađenje prostora troši najviše struje. Da biste osetno smanjili svoj račun za struju, potrebno je da pažljivo birate uređaje i da ih redovno servisirate. Uređaje prilagodite vašim potrebama kako biste imali najefikasniji učinak. To znači da uređaj treba postaviti na odgovarajućem mestu, da ga ništa ne sprečava da emituje hladan/topao vazduh. Temperatura treba da bude u skladu sa spoljašnjom (temperatura komfora je između 21-25 stepeni). Na uređaju za hlađenje programirati temperaturu za 5-6 stepeni nižu od spoljašnje. Kada ne boravite u prostoriji obavezno isključite uređaj. I ne zaboravite, povećanje temperature za 1 stepen Celzijusa povećava potrošnju za 6%.

Pametno pranje posuđa i veša u velikoj meri može smanjiti vaš račun za struju. Ono što je važno na početku uraditi je odabrati uređaj koji zadovoljava vaše potrebe i dobro proučiti njegove karakteristike. Nikada nemojte previše puniti uređaj, ali ne dozvolite ni da pere prazan. Jer osim što će to povećati potrošnju, može loše uticati i na sam uređaj. Nemojte zaustavljati mašinu za pranje veša tokom pranja veša i uvek koristite ekonomične programe. To isto važi i za posuđe. Najbolje je da veš i posuđe perete tokom noći, kada je niža tarifa. Održavajte vaš uređaj i redovno ga čistite.

Kuvanje i pečenje hrane je jedna od najčešćih aktivnosti u mnogim domovima. Šporeti su veliki potrošači i zato je važno pravilno ih koristiti. Nikada nemojte uključivati šporet mnogo pre pripreme hrane, trudite se da to bude onako kako određeno jelo zahteva. Ringlu uključite tek kada posudu stavite na nju, a nakon što je isključite stavite posudu sa vodom i tako ćete dobiti besplatnu toplu vodu. Trudite se i da obezbedite kvalitetno posuđe, sa ravnim dnom. Bitno je i da ne uključujete pogrešne ringle, npr. najveće za kuvanje kafe. Dakle, trudite se da dno posude prekrije celu ringlu. Uvek koristite poklopce jer ćete na taj način brže postići željenu temperaturu. Isključite pećnicu ili ringlu pre nego što jelo bude gotovo.

Kod održavanja hrane, važno je odabrati frižider ili zamrzivač koji odgovara vašim potrebama. Uređaj postavite na mesto gde nema izvora toplote i udaljite malo od zida kako ne bi ometali njegov rad. Podesite termometar na zadovoljavajuću temperaturu. Što ređe i kraće otvarajte uređaj, posebno zamrzivač. Posebno je bitno da nikako ne stavljate topla jela u uređaj. Održavajte čistoću, napolju (prašina na rešetkama) i unutar frižidera (održavati ga suvim) i češće proveravati vrata.

Kod usisavanja je važno pripremiti površinu za rad pre čišćenja i isključiti uređaj kada radite nešto drugo tokom usisavanja. Redovno menjajte i vrećice.

Kada je reč o peglanju, garderoba koja je vlažna se mnogo brže i lakše pegla nego ona skroz suva ili presušena. Tako da peglanjem vlažnih stvari dobijate duplo. Skraćujete vreme sušenja i vreme peglanja i dobijate više vremena za sebe, a štedite i kućni budžet.

Jedna od čestih loših navika je ostavljanje punjača uključenih u struju kada se uređaj ne puni. Potrošnja struje u tom slučaju je minimalna ali kada saberete nekoliko punjača u kući, to se zna nakupiti. Isključite televizore, kompjutere i druge slične aparate kada izlazite iz kuće pa ćete sami uvideti razliku.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.