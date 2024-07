Orhideja može da vam cveta tokom cele godine: Samo morate da uradite ovo

Budući da je orhideja cvet koji svakom domu daje notu sofisticiranosti, treba znati svaki trik koji može pomoći da ove lepotice potraju što duže.

Na svetu postoji više od 30.000 vrsta orhideja i skoro 7 puta više hibrida, a koja god vrsta ove egzotične biljke da je u pitanju, neupitno će dati veliku dozu prefinjenosti prostoru u kojemu se nalazi. Bez obzira na to koju vrstu imate, ove malene tajne i te kako će vam biti od koristi.

1. Otkrijte starost orhideje pre kupovine

Orhideje cvetaju između 1,5 do 3 godine. Odrasla biljka, koja je spremna za cvetanje treba da ima od 5 do 8 izdanaka. Ako je biljka mlada, a cvetala je, to nije dobro.

Premlada biljka nema dovoljno snage da se oporavi od cvetanja pa se može dogoditi da se osuši ili istruli.

2. Nemojte je premeštati

Premještanje orhideje s mesta na mesto za nju je pravi stres. Ovaj cvet ne voli čak ni manje pokrete.

Orhideja reaguje na položaj u odnosu na svetlost. Ako ste je premeštali zbog zalivanja, morate je odmah vratiti na identično mesto.

Premeštanje nepovoljno utiče na cvetanje.

3. Obratite pažnju na korenje

I korenju orhideje je potrebna svetlost.

Umesto keramičkih posuda, vrlo je važno da koristite propusne saksije koje će korenu omogućiti da učestvuje u procesu fotosinteze.

4. Vodite računa o svetlosti

Sunčeva svetlost je vrlo važan faktor koji utiče na cvetanje orhideje. Orhideji je potrebna dnevna svetlost od 10 do 12 sati dnevno, inače neće cvetati, piše Zadovoljna.hr.

Ako tokom jeseni ili zime cveće nema prirodnu svetlost, morate je osvetljavati lampama.

5. Odgovarajuća temperatura

Da bi orhideja cvetala, noćna temperatura treba da bude niža od 4 do 6 stepeni u odnosu na dnevnu.

Tokom leta se savetuje da se orhideja drži na otvorenom, dok se tokom zime prostorija gde orhideja boravi, mora provetravati.

Ali vodite računa – orhideja ne voli promaju!

6. Zalivajte orhideju pravilno

Pre i tokom cvetanja, orhideju treba intenzivno zalivati. U periodu mirovanja, orhideju zalivajte svakih 12 dana.

Ako su joj listovi bledi, ostavite je malo da miruje. Kada je zalivate, potopite je u vodu i ostavite je sat-dva.

Zatim dobro ocedite svaki višak vode i orhideju vratite na njeno mesto.

7. Vlažnost vazduha

Drugi važan uslov za cvetanje orhideje je vlažnost vazduha. Da biste povećali vlažnost, stavite tanjir vode pored orhideje.

Tokom zime, kada je grejanje uključeno, biljku prskajte s vodom. Orhideja voli vlažnost vazduha do 60%.

8. Izaberite pravilno đubrivo

Orhideja voli kalcijum i fosfor, jer to podstiče cvetanje. Nikako ne zalivajte orhideju đubrivom na bazi azota, to će je samo uništiti.

Napomena: Kada orhideja prestane da cveta, morate je negovati isto kao i u fazi cvetanja.

Presađuje se nakon 2 do 3 godine i kada korenje počne da joj “izlazi” iz saksije.

Isto tako, orhideja ne voli “komotnu” saksiju pa vodite računa kad je presađujete da to bude manja saksija koja će korenje držati blizu jedno drugom.

Kako spasiti koren orhideje kod truljenja ili dehidracije?

Kada je u pitanju koren, njegovo truljenje najčešći je problem. Ono se uglavnom događa zbog prekomernog zalivanja orhideje ili kada se koren predugo natapa u vodi.

Prilikom dekompozicije takođe može doći do stvaranja kiselih jedinjenja koji štete korenu i takođe uzrokuju truljenje.

Da li je na korenu zaista započeo proces truljenja proverićete nakon što pažljivo izvučete orhideju iz saksije. Ako primetite da je taman, vrlo vlažan, pomalo sluzav i blatnjav, to znači da definitivno truli.

Tada uz pomoć sterilisanih makaza morate odseći sve trule delove i nakon toga pošpricati ostatke hidrogenom. Nakon svakog reza sterilišite makaze, a na kraju orhideju presadite u čistu novu saksiju.

Još jedan čest problem je i dehidriran koren. Ovo se najčešće događa tokom vrućih letnjih meseci i samo par dana dehidracije može naštetiti osetljivoj orhideji. Prvi vidljivi znakovi dehidracije korena su smežurani i pomalo uvenuli listovi i vrlo suva mahovina.

Izvadite orhideju iz saksije i prvo koren pažljivo isperite ispod mlaza mlake vode. Nakon čišćenja lakše ćete proveriti koji su delovi još uvek zdravi i može ih se spasiti, a koje treba odstraniti. One koji su potpuno osušeni odsecite steriliziranim makazama, a ostatak korena poprskajte hidrogenom. Osušite koren na vazduhu, a zatim presadite orhideju i zalijte je te joj neko vreme pojačajte raspored zalivanja dok se ne oporavi.

Gljivična oboljenja na orhideji

Osetljive orhideje gljivična oboljenja najčešće dobijaju zbog nepovoljnih uslova u kojima se nalaze. Previše hladnoće ili vlage može uzrokovati gljivice.

Ako primetite da listovi orhideje postaju mekani i dobijaju žućkaste mrlje, to je jedan od prvih znakova gljivica.

Uzmite skalpel i njime odsecite bolestan komad lista, ali i malo zdravog dela kako biste bili sigurni da ste u potpunosti uklonili štetan deo. Nakon svakog reza sterilišite skalpel pa tek onda secite ostale listove.

Kako orhideja ne bi istrulila, potrebno je lečiti ta gljivična oboljenja. To možete uraditi i uz pomoć – cimeta.

Naime, cimet je poznat kao prirodni fungicid, pa se zato koristi u lečenju orhideja.

Zatim rezove na listovima posipajte cimetom. Bolesne orhideje obavezno odvojite od zdravih.

Hranjivi rastvor za orhideje

Osim umerenog zalivanja i supstrata treseta, orhidejama su potrebni hranu i đubrivo, jer im kora tla i mahovina ne obezbeđuju dovoljno hranjivih materija.

Za pripremanje ovog rastvora koji je sjajno prirodno đubrivo cvećari preporučuju koru banane koja sadrži fosfor, magnezijum i kalijum, takozvane zlatne supstance za dugi životni vek biljaka. Ti mikroelementi dodaju se tlu u dozama koje nisu štetne za cveće. Na taj način orhideje će izgledati zdravo za vreme cvetanja.

Donosimo jednostavan recept za pripremu rastvora za koji će vam biti potrebni voda i kora banane.

1. Kore dve banana stavite u posudu i prelijte ih s dva litra vode.

2. Pustite da odstoje u vodi dva dana.

3. Procedite rastvor i razredite ga vodom u razmeri 1:1. S tako pripremljenom rastvorom zalivajte orhideju kao i inače.

Savet plus: S korom banane možete i očistiti lišće orhideje. Nežno pređite korom po lišću i ono će dobiti sjaj i upiti korisne hranjive materije.

