Ostatke hrane stavljate u foliju pa u frižider? Postoji dobar razlog da prestanete, a tiče se vašeg zdravlja!

Mnogi od nas aluminijumsku foliju koriste za sve i svašta. Naravno, najčešće u nju umotavamo ostatke jela, pa odlažemo u frižider.

Iako da skoro nema domaćinstva u kojem to nije urađeno barem jednom, stručnjaci ističu da je to jako loša odluka.

Ostaci hrane mogu ostati sveži u frižideru i do četiri dana ako se pravilno skladište. Mnogi to rade tako što stave ostatke hrane na tanjir, prekriju aluminijumskom folijom i sklone u frižider do sledeće konzumacije. Ipak, ma koliko jednostavno to sve izgleda, ipak bi ovaj postupak trebalo izbegavati. Neke bakterije, poput Bacillus cereus, ostaju na namirnicama i nakon kuvanja, a ostaci hrane koji ostaju na sobnoj temperaturi duže od dva sata, odlična su „hrana za bakterije“ koje će se dalje brzo razmnožiti, upozorava američki

Prekrivanje hrane aluminijumskom folijom ostavlja dovoljno vazduha bakterijama da se razmonažavaju na hrani koju ostavljate u frižideru, stoga bismo trebali da izbegavamo skladištenje na takav način. Mnogo bolja opcija je hranu stavjati u posude u koju neće ulaziti vazduh kako bi namirnice duže ostale sveže, upozorava Lindzi Maloun, nutricionistkinja i dijetetičarka iz bolnice Klivlend.

