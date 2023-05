Ostavila je posudu sa vodom i soli preko noći, ujutru je dočekalo čudo i ovaj trik sada stalno ponavlja

Ako se u vašem stanu nakupila negativna ili loša energija kroz mesece i godine, ovo će vam dosta pomoći da pročistite energiju vašeg doma.

Isti efekat možete proizvesti ako koristite tamjan, i naravno ako taj miris volite.

Potrebni su vam samo providna činija/čaša/vazna, sirće, morska so i voda.

Priprema:

U čašu sipajte sirće i malo vode, zatim dodajte so i postavite posudu u sobu koju ste hteli da pročistite. Ukoliko so pluta sledećeg dana, proces ponovite i ponavljajte sve dok so ne potone na dno.

Kada so potone na dno to znači da se energija te prostorije pročistila i možete preći na čišćenje ostalih prostorija u stanu ili kući.

Na ovaj način će vam dom postati malo prijatnije mesto za život.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.