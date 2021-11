Ostavila posudu sa vodom i soli u sobi – efekat je strašno iznenadio

Ovo pomaže da očistite kuću od negativne energije!

Kuća je naša baza za oporavak i mesto gde možemo da se opustimo, regenerišemo i odmorimo, kao i da se oslobodimo od nakupljenog stresa, zbog čega mora biti prijatna za boravak.

Međutim, zbog loših vibracija i energije u njemu to je nemoguće. Zato je veoma bitno da stan, kuću, očistite od negativne energije, tako što ćete redovno održavati higijenu doma, čistiti, provetravati i kaditi prostor, jer miris tamjana čisti i uklanja negativnu energiju.

Dakle, kada počistite nemojte paliti mirišljavu sveću, već počistite.

Postoji još jedna metoda za čišćenje doma i uklanjanje negativnih vibracija uz pomoć soli.

Ono što će nam trebati:

belo sirće (1 bočica)

morska so (1 kašika)

transparentna staklena vaza

voda

voda, so

Priprema i upotreba:

Ono što treba da uradite je da sipate sirće i malo vode u čašu. Zatim dodajte morsku sol i stavite na najfrekventnije mesto u kući. Zapamtite da čaša mora ostati skrivena od pogleda na druge. Tamo treba da ostane 24 sata. Ako so pluta u vodi, temeljito ćete oprati i ponoviti proces. Kada so ostane na dnu , to je znak da su loše energije nestale.

Zatim morate ponoviti ovaj proces u svakoj sobi u vašem domu. Isto tako, kada je so ostala na dnu, proces će biti završen. Na ovaj jednostavan način ćete učiniti svoj dom prijatnim mestom za život.

