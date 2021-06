Otkrio tajni ormarić u kuhinji, kad je video šta se tu krije, ostao u šoku (video)

Nije mogao da veruje

Kada se uselimo u novi stan ili kuću potrebno nam je određeno vreme da se upoznamo sa svakim kutkom. U slučaju momka po imenu Tom Hej iz Londona, to je potrajalo dve godine.

„U šoku sam. Živim u stanu već dve godine i tek sam danas otkrio da imam mašinu za sudove. Mislio sam da je to lažni ormarić. Izgubio sam dane života na pranje sudova“, napisao je on na Tviteru.

Na fotografiji koju je objavio, vidi se kako izgleda zatvoren ormarić, ali i otvoren, sa mašinom za sudove unutra.

I am in shock. Lived in this flat for 2 years and only just discovered TODAY it has a dishwasher. I thought it was a fake cupboard 🙃🙃🙃 I've wasted days of my life washing up🙃🙃🙃 pic.twitter.com/uiA0tyb7hZ

— Tom Hale🐐 (@tommyhale91) May 5, 2021