Ova 3 uređaja nikada ne isključujte iz struje: Ne samo da nećete uštedeti, već ćete imati i dodatne troškove

Poseban oprez savetuje se za ova tri uređaja

Ako kućne aparate često isključujete iz struje kako biste izbegli visoke račune, morate znati da ta praksa nekima od njih može biti i štetna. Ne samo da nećete uštedeti novac, već ćete verovatno imati i dodatne troškove popravki ovih uređaja.

Prema portalu topnewsy.pl, poseban oprez savetuje se za ova tri uređaja: OLED televizore, Wi-Fi rutere i inkdžet štampače, a trošak rada svakog od njih je samo nekoliko evra godišnje.

Isključivanje ovih uređaja može imati neugodne posledice

Zbog besprekorne matrice, OLED televizor je obično skup. Zato bi bilo bolje ne oštetiti ga. Do takvih neprijatnih posledica može doći ako ga redovno isključujete iz struje. Malo ljudi zna da OLED televizor u stanju mirovanja povremeno aktivira način rada koji „održava“ uređaj. Zahvaljujući procesima koji tada teku, može trajati duže. Ako slučajno isključite televizor u ovom trenutku, to može dovesti do kvara.

Što se tiče rutera, svako isključivanje iz struje dovodi do prekida internet veze i rekonfiguracije, što oduzima puno vremena i energije. Osim toga, pružalac internetskih usluga može smanjiti brzinu ako otkrije sistemske greške i protumači ih kao probleme s propusnošću.

Za štampač, svako ponovno pokretanje troši dodatnu snagu i tintu za čišćenje glava. To stvara troškove. Zato je bolje držati štampač uvek uključen i izvršiti resetovanje i čišćenje svakih nekoliko meseci.

Ukoliko tražite način uštede električne energije, znajte da najviše troši indukcijska ploča za kuvanje. Ove informacije donosi izveštaj koji je pripremilo Poljsko društvo za naftu i gas (PGNiG). U ovom slučaju isključivanje je nemoguće, ali vredi izbegavati kuvanje na najvišim podešavanjima.

