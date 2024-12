Ova biljka donosi lepotu u svaki dom – privlači uspeh i sreću u kući i svako treba da je ima!

Amarilis, poznat i kao vitezova zvezda ili prugasti narcis, oduševljava svojim raskošnim cvetovima koji dolaze u ljubičastoj, narandžastoj, crvenoj, beloj, pa čak i dvobojnoj varijanti. Ova raznolikost boja i oblika čini ga izuzetno privlačnom biljkom za ukrašavanje doma, posebno tokom jeseni i zime, prenosi 24sata.hr.

Ova tropska lukovičasta biljka, poreklom iz Amerike, sadi se od novembra do februara i cveta u maju i junu. Dakle, ako mislite da je kasno da je posadite – još uvek imate vremena! Amarilis je poznat po svojim dugim, uskim listovima i čvrstoj stabljici koja nosi velike, trubaste cvetove.

Zahvaljujući ukrštanju sorti, na tržištu su dostupne raznovrsne vrste amarilisa, od mini varijanti do visokih formi, s duplim ili jednostavnim cvetovima. Jedna od fascinantnih činjenica je da lukovica ove biljke može trajati i do 75 godina, dok pojedine sorte imaju cvetove prečnika do šest centimetara.

Unesite čaroliju amarilisa u svoj dom i uživajte u njegovoj lepoti koja će sigurno obradovati vas i vaše ukućane!

