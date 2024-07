Ova biljka ima najlepši cvet – simbol mira i prijateljstva, savršena je i u raznim jelima

Hibiskus potiče iz tropskih predela, gde ga smatraju simbolom mira, prijateljstva i dobrodošlice. Budući da je reč o jednoj prelepoj biljci, zavirili smo na profil Dejana Dragićevića, koji je upravo o njoj govorio

– Močvarni ili kanadski hibiskus podnosi temperaturu i do minus 34 stepena, ali obožava sunce, voli vlagu, ne miriše.

Postoje razne varijante ovog cveta, a jedina mana, ako se tako može reći, je to što mu cvet traje jedan dan, ali to nije nikakav problem jer mu i svakog dana procveta jedan novi.

Veoma se lako razmnožava na jesen ili pred zimu skratiti do korena na 20 cm, a pred proleće ašovom podelite na 2-3 dela i to je to, ispričao je Deki u svom video.

Nama je ovaj video poslužio kao inspiracija, a verujemo i da je vas zainteresovao i podstakao da porazmislite o tome da zasadite hibiskus u svoju baštu.

Ne samo da je reč o lepoj i ukrasnoj biljci, već i o veoma zdravoj i korisnoj, prenosi Žena Blic. Od hibiskusa može da se pravi čaj, a koristi se i za jelo, tada se beru nezreli plodovi veličine prsta.

