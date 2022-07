Ova boja posteljine je najgora, a mnogi je vole: Stručnjaci kažu da je izbegnete

Iznenadiće vas savet stručnjaka za zdrav san – evo koja boja posteljine je najgora!

Boje utiču na to kako se osećamo u bilo kojoj prostoriji u kući, a stručnjaci kažu da to posebno važi za spavaću sobu. Naravno da svi volimo da naš intimni prostor lepo izgleda, ali je još važnije da nam on zaista i prija. Upravo nijanse posteljine mogu da utiču na naše raspoloženje.

I uprkos tome što mnogi uživaju u snežnobelim čaršavima, savet je da baš njih izbegnemo! Aleks Sejvi, koji ima neobično zvanje i sertifikat instruktora za zdravo spavanje, kaže da potpuno bela posteljina izgleda sveže i čisto, ali zbog nje spavaća soba odaje sterilan utisak.

„Mnogo je bolje da odaberete neku bež nijansu, jer previše svetla bela stimuliše mozak“, objašnjava Aleks. „Podseća previše na dnevno svetlo, može čak i da smanji nivo melatonina, hormona koji utiče na zdrav san.“

I dizajneri posvećeni unutrašnjoj dekoraciji veruju da je bela boja loš izbor za posteljinu. Bolje je birati mekše nijanse koje će spavaću sobu učiniti oazom udobnosti i mira. Plava je dobar izbor, jer ima terapeutski efekat na nas, s tim što i ovde valja izbeći najsvetlije nijanse.

Boje posteljine koje, takođe, treba izbegavati, su crvena, braon i crna. Prva može da provocira agresivnost ili ljutnju, baš osećanja koja ne želimo pred spavanje. Braon deluje depresivno, kao i crna koja daje spavaćoj sobi nepotreban utisak ozbiljnosti pa čak i tuge.

Idealne boje za posteljinu su golubije siva, boja peska, prigušene nijanse plave ili roze, kao i mirni tonovi zelene.

