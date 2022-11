Ova mala stvorenja žive u našim tepisima, evo kako da ih se rešite!

Nekada i ne znamo ko su sve stanari našeg doma, dok se detaljno ne zagledamo u predmete koji nas okružuju. Naime, bube slaninari su stvorenja kojih ima u skoro svakoj kući i koja se obično zakopavaju u mekani nameštaj i podove naših domova.

O njima se i ne priča toliko mnogo, ali je velika verovatnoća da ste ih barem jednom videli po ćoškovima vašeg doma. Bube slaninare je nekada teško uočiti, zato što umeju da se sakriju u pukotinama parketa, tepisima, nameštaju, odeći i ostalom kućnom tekstilu.

Bez obzira na to da li su već uzrokovale neku štetu ili su se pojavile tek nedavno, potrebno je preduzeti mere kako biste ih eliminisali pre nego što nastane problem. Portal Srećna Republika otkriva kako to možete uraditi i sami, bez potrebe da se oslanjate na stručnu pomoć.

Naime, ove štetočine se u većini slučajeva mogu ukloniti prirodnim putem, i to uz pomoć uređaja za čišćenje i kućnih hemije koju većina nas već ima u svojim ostavama i ormarićima. Timoti Best, stručnjak za suzbijanje štetočina, objasnio je da je najezda buba slaninara veoma učestala pojava. On je o tome rekao sledeće:

“Bube slaninari su po mom mišljenju veoma česte i ozloglašene. One se mogu se pojaviti u svakom domu bez obzira na vrstu podne obloge. Kuće sa drvenim podovima ili pločicama su podjednako su podložne ovoj štetočini kao i domovi prekriveni tepisima. Dakle, bez obzira na podnu oblogu, se često viđaju u mnogim domovima.”

Imajući to na umu, samo zato što su uobičajene ne znači da je normalno da ih imate u vašem domu. Timoti je otkrio da se taj problem može rešiti usisavanjem.

“Najbolji način za suzbijanje ovih štetočina je održavanje higijene doma. Redovno i temeljno usisavanje podova, bez obzira na vrstu podne obloge. Usisavanjem tepiha, prostirki i tapaciranog nameštaja vlasnici domova će ukloniti potencijalne izvore hrane ,”objasnio je on.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.