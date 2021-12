Ovako se pravilno neguju sobne biljke tokom hladnih dana, radite test na vlagu

Kada smo u prelaznom periodu, kao što je ovaj, gde svaki dan postaje sve hladniji i hladniji, često nastavljamo da zalivamo biljke istom količinom vode kao što smo i na početku jeseni.

Međutim, sobnim biljkama nije potrebna tolika količina vode! Ovo preterivanje sa vodom može dovesti do toga da koren biljke istruli, upozorava stručnjak za hortikulturu Linzi Pangborn, prenose mediji.

Ako ste u dilemi da li da zalijete biljku ili ne, napravite mali test.

– Gurnite prstu u zemlju, u saksiji, na dubinu između dva do sedam centimetara. Ako pod prstom osetite vlagu, to je indikator da nema potrebe da zalivate biljku. Ukoliko ne osetite vlagu, sipajte vodu dok ne počne da ističe iz rupe na dnu saksije. Samo pazite da na kraju u tanjiru ne ostane vode, u slučaju da se to desi, prospite je objasnila je Linzi. Takođe, bitno je napomenuti da sa dolaskom hladnijih dana biljke ulaze u fazu mirovanja. – Pustite ih neka se zimi odmaraju, to im je jako važno – dodala je.

