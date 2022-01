Ove 4 stvari ne smete da bacate u odvod od sudopere!

Često u sudoperi peremo tanjire i posude sa ostacima hrane ne razmišljajući o tome šta sve ne sme da dospe u odvod.

O tome treba da povedemo računa jer određene namirnice mogu izazvati oštećenje cevi ili zapušenje odvoda.

Jedna od takvih je mast koja je vrlo štetna za cevi, ali i za okolinu.

Najbolja opcija je da je bacite u kantu za smeće jer je mast sklona stvrdnjavanju i može dovesti do začepljenja cevi.

Još jedna namirnica koja taloženjem dovodi do zapušenja odvodnih cevi jeste kafa. Poznato je da svi peremo šoljice od kafe u sudoperi, ali treba da pripazimo da to ne radimo prečesto jer će se cevi zapuštiti, a to je veliki problem.

Ostaci hrane kao što su sitne kosti ili koščice od voća nikako ne smete bacati u odvod.

Koske mogu probušiti cevi, pa je svakako bolje da u sudoperu postavite mrežicu za odvod koja će zadržati ostatke hrane i sprečiti ih da dođu do cevi.

