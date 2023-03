Ove biljke su popularne u mnogim domovima, ali retko ko zna da mogu biti kobne po zdravlje

Sokovi pojedinih biljaka, koje su kod nas popularne, mogu da izazovu slepilo, opadanje kose ili da izazovu ozbiljna oštećenja bubrega. Ono što je alarmantno jeste da su najugroženija deca, za koju i male količine otrova mogu biti veoma pogubne.

Stručnjaci upozoravaju da tri do 10 odsto trovanja u praksi izazvano je gutanjem cvetova ili plodova otrovnih biljaka. Kod dece ta brojka iznosi i do 50 odsto i nalazi se odmah iza trovanja lekovima i kućnim hemikalijama.

1. Difenbahija

Ukrasna biljka koja je vrlo zastupljena u mnogim našim kućama, stanovima, kancelarijama. To je omiljena sobna biljka ali vrlo opasna. Ako se samo parče lista poliže nastupa žestoki bol usana, a za nedelju dana, neoprezna osoba zanemi. Ako sok ove biljke dospe u oči izaziva slepilo. Prilikom brisanja prašine sa lista može se javiti crvenilo i svrab na koži.

2. Hortenzija

Grm s drvenastim stabljikama na kojima rastu nazubljeni ovalni listovi i veliki loptasti cvetovi koji mogu biti beli, ružičasti i raznih nijansi crvene boje. Može da naraste i do četiri i po metra visine. Iako cvet deluje bajkovito, poput kakvog velikog pamučnog balona, on može da izazove bol u stomaku čak i nekoliko sati nakon što ga pojedete. Osim toga, česti simptomi su povraćanje, svrab kože, slabost i znojenje. Neki podaci pokazuju i da jedenje cveta hortenzije može da izazove komu, napade slične epileptičnima i nepravilan rad krvotoka. Srećom, postoji protivotrov.

3. Klivija

Sadrži likorin koji u visokim dozama može da izazove paralizu. U manjim dozama može da dovede do trovanja i povraćanja.

4. Flamingov cvet

Tropska biljka specifičnog oblika s tamnozelenim srcolikim i mesnatim lišćem te najčešće crvenim cvetovima. Jedenje delova ove biljke može da izazove peckanje u ustima koje s vremenom buja i izaziva plikove. Otrov takođe deluje na glas koji može da promukne. Sve to može da dovede do izrazito bolnih oteklina i opeklina unutar sistema za varenje, a može da dovede i do gušenja.

5. Fikus

Poznat i pod nazivom Benjaminovo drvo, fikus je vrlo česta ukrasna biljka, ali u svom lišću ima mlečni sok koji je otrovan. Postoji oko 800 podvrsta fikusa, a gotovo sve vrste u dodiru s kožom izazivaju oticanje i svrab. Ako dođe do trovanja, potrebno je posetiti lekara koji će propisati nešto za alergije i upale.

6. Paprat

U toku noći apsorbuju kiseonik i ispuštaju ugljen dioksid koji može dovesti do jutarnjih glavobolja, bez vidljivih razloga. Pored toga, jak miris ljiljana može izazvati nesanicu. Ove biljke nikako ne smete da držite u spavaćim sobama.

7. Kroton

Ukoliko vam se na koži pojavljuje crvenilo poput ekcema, vrlo je verovatno da ste dirali kroton bez zaštitnih rukavica. On sadrži bezbojnu mlečnu tečnost koja može da izazove iritaciju na koži. Ukoliko ta tečnost dospe u krvotok, može da dođe i do smrtnog ishoda.

8. Jagorčevina

Ova biljka je veoma dekorativnog izgleda, podseća na ljubičicu na prvi pogled. U korenima dlačica na listovima nalazi se sekret primin. Ako imate osetljive ruke obavezno ih zaštitite pri dodirivanju jagorčevine, jer može izazvati teške promene na koži.

