Ove četiri namirnice postaju otrovne ako ih držite u frižideru: „Nikad to nemojte da radite“

Frižider je neophodan za održavanje hrane hladnom i svežom, a kada se namirnice pravilno čuvaju, smanjuje se i potreba za bacanjem hrane.

Stručnjaci su upozorili da određene namirnice nisu prikladne za čuvanje u frižideru, zbog mogućnosti da postanu „otrovne“. Doktorka Dimpl Jangda je na Instagramu objasnila o čemu se zapravo radi.

Posebno je upozorila na ove četiri namirnice:

Beli luk

Luk

Đumbir

Pirinač

Beli luk

Iako se koristi za dodavanje ukusa mnogim jelima, beli luk može postati plesniv u frižideru.

„Nikada nemojte kupovati oljušteni beli luk i držati ga u frižideru jer vrlo brzo počne da hvata plesan, koja se zapravo povezuje s rakom. Jeste li osetili kakav užasan miris ima? Uvek kupujte sveži beli luk s ljuskom. Skinite koru samo kada ćete ga pripremati i nemojte ga držati u frižideru“, rekla je Jangda za Express.uk.

Drugi univerzitetski stručnjaci su rekli: „Čuvanje svežeg belog luka u frižideru generalno nije dobra ideja jer lukovice belog luka imaju nisku kiselost, što ih čini sklonim Clostridium botulinum, koji je odgovoran za botulizam.

Crveni luk

„Kada pola crnog luka ostane u frižideru, to može biti opasno. Crveni luk je sada otporan na niske temperature. Kada ga stavite u frižider, skrob počinje da se pretvara u šećer i počinje da hvata buđ. Mnogi ljudi ovo rade – pogreše i iseku polovinu luka za kuvanje, a drugu polovinu držite u frižideru. Nikad to ne radite jer će luk sakupiti sve nezdrave bakterije i on će postati buđav“, rekla je Jangda.

Đumbir

Đumbir je, kao i beli i crveni luk, podložan plesni.

Veoma brzo počinje da se hvata buđi kada je stavite u frižider, a to je povezano sa otkazivanjem bubrega i jetre“, dodala je doktorka.

Pirinač

Jangda se takođe osvrnula na nedavni trend, naime da mnogi ljudi čuvaju kuvani pirinač u frižideru.

„Ljudi su počeli da čuvaju kuvani pirinač u frižideru zbog njegove otpornosti na skrob i misle da pomaže u snižavanju nivoa holesterola i šećera u krvi, ali zapravo pirinač najbrže hvata buđ. Ako ćete da ga držite u frižideru, nemojte ostavite više od 24 sata“, objasnila je ona.

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorava da nekuvani pirinač može sadržati spore Bacillus cereus, bakterije koja može izazvati trovanje hranom. Spore mogu da prežive kada se pirinač kuva.

Da biste to izbegli, preporučuje se:

Poslužite pirinač čim se skuva

Ako to nije moguće, ohladite pirinač što je pre moguće (idealno u roku od sat vremena)

Držite pirinač u frižideru najviše jedan dan do ponovnog zagrevanja

Kada zagrevate pirinač, uvek vodite računa da bude vreo do kraja

Ne zagrevajte pirinač više od jednog puta

