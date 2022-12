Ove greške najčešće pravimo kada koristimo blender, a neke od njih čak mogu da ga i unište

Mnogo ljudi pogrešno upotrebljava ovaj aparat, a neke greške čak mogu da ga i unište. Štaviše, nepravilna upotreba blendera pogoršava pripremljenu hranu u smislu ukusa i zdravlja.

Vredno je upoznati se sa uputstvima pre nego što krenete sa korišćenjem blendera. U slučaju da ih niste pročitali, evo sedam najčešćih grešaka koje svi prave:

1. Predugo miksate

Blender ima vrlo oštre noževe koji se kreću velikom brzinom. Potrebno je samo nekoliko sekundi da se napravi glatka smesa. Međutim, ako mešate izuzetno tvrdu hranu, ne zaboravite da napravite pauzu. Blender ne bi trebalo da radi neprekidno duže od 1-5 minuta (u zavisnosti od modela – proverite uputstvo). Nakon ovog vremena, trebalo bi da se odmori najmanje minut.

2. Koristite veoma tvrde proizvode

Neće svaki blender moći da podnese orahe ili led. Pre nego što nastavite, obavezno proverite ovo u uputstvu.

3. Stavili ste pogrešnu količinu hrane u blender

Ako nema dovoljno namernica, uređaj radi „u vazduhu“. Takođe nije sposobno za finu obradu hrane. S druge strane, ubacivanje previše namernica otežava miksanje, značajno produžava njeno vreme i čak može spaliti opremu. Najbolje je da namernice odvojite po porcijama i tako miksate.

4. Perete blender odmah

Ostaci hrane se suše, što otežava temeljno čišćenje blendera. Osim toga, oštrice tada počnu da rđaju zbog dugog kontakta sa hranom.

5. Ne dodajete vodu

Ovo otežava miksanje, produžava radno vreme i opterećuje uređaj.

6. Ne perite blender u mašini za sudove

Većina blendera nije dizajnirana za to. To može dovesti do ulaska vode u uređaj, što će kasnije biti teško ukloniti. Noževe takođe ne treba prati u mašini za pranje sudova (osim ako proizvođač nije drugačije naznačio).

7. Uvek koristite poklopac

Greška je koja se pravi samo jednom. Ako ne koristite poklopac, sav sadržaj će završiti svuda po kuhinji.

