Ove loše navike donose tugu i nesreću, a Srbi su tako poznati po jednoj

Svi se ponekad osećamo tužno i nesrećno, ali zato treba raditi na sebi da nam to ne bi prešlo u naviku. Ako izuzmemo loše okolnosti i stvari na koje ne možemo uticati, ostaje nam jedino da pogledamo duboko u sebe i otkrijemo uzrok naše nesreće.

Mnogi psiholozi smatraju da se recept za uspeh krije u menjanju tri loše navike s kojima uništavate sopstvenu sreću. Otkrijte u nastavku o kojim navikama je reč.

Kukanje

Kukanje je neprijatelj sreće. Bez obzira na to koliko smo zadovoljni kada ‘damo sve od sebe’, to je samo privremeno zadovoljstvo koje će brzo biti zamenjeno očajem. Nema ničeg lošeg u izražavanju nezadovoljstva ako to dovodi do pozitivne promene u ponašanju. Stalna kuknjava bez pokušaja da se bilo šta promeni samo će dovesti do još veće frustracije i na kraju apatije.

Zanemarivanje sebe

Šanse da budete srećni su male ako ne vodite računa o sebi. Kako ćete uživati u životu ako ne spavate dovoljno, niste zadovoljni svojom težinom i nemate energije da završite ono što ste započeli? Pre nego što dobijete priliku da budete srećni, morate malo da zasučete rukave, poradite na sebi i ne dozvolite da vas letargija i besciljnost ponovo uzmu pod svoje.

Odugovlačenje

Odlaganje obaveza neće imati dobar efekat na vaše blagostanje. Odugovlačenje je pre svega veoma stresno, jer u trenucima kada ne radimo ono što bi trebalo da radimo, ne možemo ni da se opustimo i zabavimo. Kada pobegnemo od odgovornosti i truda, zapravo postajemo psihički slabija osoba, koja nije u stanju da se suoči sa novim izazovima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com