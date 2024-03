Ove namirnice nipošto ne smeju u zamrzivač, a evo kako pravilno odmrznuti meso

Zamrzavanje je najlakši način da sprečimo da se hrana pokvari i time sprečavamo nepotrebno bacanje namirnica, ali postoje i vrlo važna pravila za zamrzavanje kojih je važno pridržavati se kako bi izbegli određene zdravstvene probleme.

Nutricionistkinja Sandra Milošević otkrila je za Jutarnji program RTS-a koje se namirnice ne smeju zamrzavati, koliko ostale mogu da stoje u zamrzivaču kao i zašto je blanširanje važno, piše Mondo.

„Ne smete zamrzavati voće koje sadrži većinom vodu. Tu spadaju lubenica, dinja kao i povrće kao što su krastavci, tikvice i zelena salata. Ne bi se trebalo da zamrzavamo jer se stvaraju kristali leda koji štete kvalitetu tih namirnica i time menjaju teksturu i ukus“, rekla je nutricionistkinja koja je zatim otkrila šta gubimo zamrzavanjem hrane.

„U industriji se provodi to brzo zamrzavanje, tako da se hranljiva vrednost svih namirnica čuva. Pre svega se čuvaju prehrambena vlakna koja su nam neophodna i najvažnija, takođe, i minerali. Ono što se gubi, to su vitamini, poput vitamina C, dok se vitamini A i K manje gube jer su oni pri promeni temperature stabilniji.“

Koliko se voće i povrće smiju držati u zamrzivaču?

Voće i povrće se sme čuvati u zamrzivaču od šest meseci do godinu dana.

Nutricionistkinja je otkrila koje termički neobrađeno voće i povrće ne treba jesti.

„Sada je popularno mišljenje da treba jesti sirovo povrće, ali treba istaknuti da se određeno povrće ne sme jesti sirovo. Tu spadaju: krompir, kelj, prokelj, blitva, spanać, karfiol i brokoli. Oni treba da se termički obrade zato što sadrže određene strumogene materije koje mogu poremetiti rad štitnjače. To baš naglašavamo osobama koje imaju poremećaj rada te žlezde“, istakla je.

Nutricionistkinja Sandra je rekla da je konzumacija zelenog lisnatog povrća zdrava.

Kako odmrznuti meso i ribu?

„Zeleno lisnato povrće sadrži celi spektar vitamina i minerala. Sadrži karotenoide poput luteina i zeaksantina. Štiti naše oči od pojačane svetlosti i UV zračenja. Svakako je niskokalorično povrće i deluje osvježavajuće. Preporučuje se jesti ih tokom toplih dana jer ne opterećuju probavne organe“, rekla je ekspertkinja pa su osvrnula na tikvice.

„Tikvice su zdravo povrće, ali sadrže određenu količinu netopivih vlakana. Ako ljudi imaju osetljiv probavni sistem, mogu uzrokovati nadutost i gasove. Isključene su u slučaju sindroma iritabilnog creva i nekih bolesti bubrega“, istakla je.

Nutricionistkinja je otkrila da hranu treba blanširati pre zamrzavanja. „Blanširanjem neutralizujemo enzime koji dovode do promene mirisa, odnosno kvarenja hrane. Time sprečavamo promenu ukusa i mirisa, a ubijamo i neke bakterije.

Meso treba znati pravilno odmrznuti.

„Meso i riba pravilno se odmrzavaju tako da se ostave nekoliko sati u frižideru. Uveče ih izvadite i možete koristiti za pripremu jela tokom dana“, otkrila je nutricionistkinja.

