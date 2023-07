Ove predmete nikada ne smete stavljati u mašinu za pranje sudova: ‘Mogu ošteti vaš uređaj’

Mašine za pranje posuđa su tako fantastičan izum jer nam štede toliko vremena – i čine prljave predmete blistavo čistima. Oni koji su dovoljno srećni da ih imaju mogli bi se zapitati kako su uopšte živeli bez njih. Ipak ono što može da iritira je činjenica da nisu svi kuhinjski predmeti prikladni za pranje u mašini za pranje posuđa i moraćete ručno da ih operete, prenosi Mirror.

Da li znate koje su to stvari koje nisu bezbedne za mašinu za sudove, jer će uništiti sam uređaj?

Kada se pravilno koriste, mašine za pranje posuđa mogu trajati i do 10 godina, ali ako se s njima loše postupa, problemi se mogu brzo razviti. Budući da nova mašina za pranje posuđa može koštati i do 1.000 evra, to je uređaj o kojem bi trebalo pravilno se brinuti, umesto da ga redovno menjate. Većina predmeta može se staviti u mašinu za pranje posuđa, što znači da mogu izdržati visoke temperature, deterdžent i vodu. Ali, ako se neke stvari tamo stave, mogu uzrokovati štetu.

Stručnjaci za kućane aparate iz kompanije RGBDirect otkrili su koje predmete vlasnici kuća nikada ne bi trebalo da stavljaju u mašinu za pranje sudova kako bi produžili njen životni vek. Metalni predmeti, poput aluminijumske folije ili metalnih posuda s oštrim rubovima, ne smeju da se stavljaju u mašinu za pranje posuđa jer mogu oštetiti uređaj. ‘Ovi predmeti mogu uzrokovati fizičku štetu u unutrašnjosti uređaja ili stvoriti iskre, što može biti opasno’, kažu stručnjaci.

Ljudi takođe treba da izbegavaju stavljanje izuzetno vrućih ili hladnih predmeta u mašinu za pranje posuđa jer nagla promena temperature može opteretiti komponente mašine. Izuzetno hladni predmeti u vrućoj mašini za pranje posuđa mogu uzrokovati termalni šok koji može potencijalno oštetiti uređaj.

Predmeti koji na sebi sadrže lepljive nalepnice takođe ne smeju da se stavljaju u mašinu za pranje posuđa, jer se nalepnice mogu raspasti i zatim začepiti mehanizme mašine posuđa, ili potencijalno oštetiti druge predmete.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.