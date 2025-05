Ove stvari iz kuće nikada nemojte pozajmljivati ili poklanjati: Naši stari su verovali da ćete tako prizvati nesreću i bedu

Narodna verovanja kaže da postoje stvari koje ni po koju cenu ne bi trebalo pozajmljvati iz kuće.

Naime, naši preci su smatrali da iznošenjem nekih stvari iz porodičnog doma može da se prizove maler i otera sreća od članova porodice koji su te stvari koristili. Takođe, davanjem ovih predmeta drugima može da se poremeti energetski balans našeg doma, a naši stari su verovali da to može da utiče na našu sreću, zdravlje i blagostanje.

Evo koje stvari iz kuće ne valja pozajmljivati ili poklanjati iz kuće, prema narodnim verovanjima:

1. So

Od davnina, so se smatrala moćnom amajlijom i simbolom pročišćenja. Apsorbuje i pozitivnu i negativnu energiju. U domaćinstvu se so koristi ne samo za kuvanje, već i za zaštitne rituale.

Zašto ne?

Iznošenjem soli iz svog doma (posebno davanjem drugim ljudima), rizikujete da „izuzmete“ svoju zaštitu i blagostanje. Veruje se da na ovaj način možete preneti deo svoje sreće ili čak privući nevolje u kuću. Ako vas neko zamoli za so, bolje je da mu je ne dajete direktno iz slanika, već da je sipate u posebnu posudu. Takođe je važno zapamtiti: ako se so prospe po kući, to je loš znak. Da biste izbegli svađe ili probleme, potrebno je da ga pokupite rukom i prebacite preko levog ramena.

2. Igle i čiode

Igle i čiode nisu samo kućni predmeti. Ovi oštri predmeti su oduvek smatrani magičnim predmetima, sposobnim i za zaštitu i za štetu. U davna vremena često su se koristili za stvaranje amajlija, čini, pa čak i za bacanje čini.

Zašto ne?

Igle i čiode se smatraju svetim predmetima, pa ih ne treba pozajmljivati ili davati drugim ljudima, pogotovo bez posebne potrebe. Igle treba uvek čuvati sa koncem kako bi se izbegla potreba, a ako ih je potrebno pozajmiti, samo sa dugim koncem i uz obavezno vraćanje, i samo onima kojima verujete. Igle se takođe ne mogu davati, jer je nepoznato sa kakvim mislima se traže. Ako morate da delite sa voljenima, potrebno je da to propratite rečima: „Uzmi, ali ti ja nisam dao“ ili da lagano ubodete osobu iglom pre nego što je predate dalje.

3. Ikone, amajlije i verski predmeti

Ikone, krstovi, talismani i drugi predmeti sa duhovnim značenjem imaju moćnu energiju. Oni štite dom od zla i pomažu u održavanju harmonije u porodici.

Zašto ne?

Ovi predmeti apsorbuju energiju vašeg doma i porodice. Ikone nikada nemojte skidati sa zida i poklanjati drugima, baš kao ni druge verske predmete koje koriste članovi porodice. Ukoliko to ipak uradite, imajte na umu da rizikujete da lišite svoj dom zaštite.

4. Ogledala

Ogledala su oduvek smatrana mističnim predmetima. Oni ne samo da odražavaju spoljašnju sliku, već i apsorbuju energiju prostora oko sebe. Ovo posebno važi za stara ogledala koja su „videla“ mnoge događaje.

Zašto ne?

Ogledala čuvaju energiju vašeg doma. Vađenjem ogledala, posebno polomljenog, možete „izvaditi“ svoju sreću i blagostanje. Ako je ogledalo napuklo ili polomljeno, treba ga pažljivo sakupiti (bez gledanja u njega) i umotati u tamnu tkaninu pre odlaganja. Veruje se da razbijeno ogledalo može doneti sedam godina nesreće ako se sa njim nepravilno rukuje.

5. Stare porodične fotografije

Fotografije su nosioci sećanja na ljude i događaje. Oni čuvaju energiju trenutaka zabeleženih na njima. Ovo posebno važi za fotografije vaših predaka.

Zašto ne?

Bacanjem fotografija predaka ili članova porodice, rizikujete da prekinete vezu sa svojom porodicom. To može dovesti do gubitka podrške predaka, pa čak i problema u porodičnim odnosima. Ako fotografije više nisu potrebne ili su oštećene, bolje ih je sa zahvalnošću spaliti, čuvati na posebnom mestu ili ih ipak pokušati restaurirati.

6. Sobne biljke

Prema feng šui filozofiji određeni predmeti i biljke donose nesreću i negativnu energijuFoto:Hazrat Bilal / Alamy / Alamy / Profimedia / Profimedia

Biljke u kući simbolizuju život, rast i prosperitet. Oni prečišćavaju vazduh i ispunjavaju prostor pozitivnom energijom.

Zašto ne?

Iznošenjem biljke iz kuće bez valjanog razloga (na primer, jednostavno zato što ste umorni od nje), rizikujete da „izvadite“ svoju sreću i životnu snagu. Ako biljka ugine ili je potrebno da se ponovo zasadi, učinite to sa zahvalnošću za njenu uslugu vašem domu. Ukoliko, pak, neko želi da uzme pelcer, to vam neće narušiti energiju doma.

7. Metle

Metlu nikada nemojte pozajmljivati, da ne biste „počistili“ srećuFoto:shutterstock

Metla nije samo kućni predmet. U slovenskim tradicijama, imala je magijski značaj: verovalo se da štiti kuću od zlih duhova i negativnosti.

Zašto ne?

Pozajmljvianjem metle rizikujete da „pometete“ svoje blagostanje iz svog doma. Ako vam je metla postala neupotrebljiva, prvo kupite novu, a zatim se zahvalite staroj na usluzi pre nego što je bacite.

8. Sat

Sat simbolizuje protok vremena i životni put osobe. On je važan element energije kuće. Ovo posebno važi za ručne satove, jer je u kontaktu sa osobom koja ga nosi i apsorbuje njegovu/njenu energiju.

Zašto ne?

Pokloniti sat koji je stajao u kući – bilo zidni ili ručni, smatra se lošim znakom. Naši stari su verovali da to može dovesti do zaustavljanja sreće ili pogoršanja životnih okolnosti. Ako se sat pokvari, bolje ga je popraviti ili sačuvati kao uspomenu.

9. Ključevi i katanci

Ključevi su simbol zaštite vašeg doma i ličnog prostora. Oni predstavljaju pristup vašem svetu.

Zašto ne?

Pozajmljivanjem ili davanjem starih ključeva ili katanaca rizikujete da otvorite svoj životni prostor negativnom uticaju. Sklonite ih sa strane umesto da ih poklanjate drugima.

10. Ostaci sveće

Sveće se često koriste za stvaranje udobnosti ili obavljanje rituala (kao što su molitve). Ostaci sveća čuvaju energiju događaja tokom kojih su gorele.

Zašto ne?

Davanjem ostataka sveće možete se osloboditi energije zaštite ili blagostanja. Bolje ih je potpuno spaliti, prenosi Stil.

