Ove stvari nemojte čistiti sodom bikarbonom: Može da izazove oštećenja ili da sve izgleda još prljavije

Soda bikarbona ima široku primenu u domaćinstvu , međutim, nije mudro koristiti je kao sredstvo za ribanje baš svega.

Štaviše, postoje neki predmeti koje ni slučajno ne smete održavati na ovaj način.

Predmeti od aluminijuma

Soda bikarbona se koristi na mnogim metalnim površinama, ali s aluminijom se ne smemo zaletati.

Kako ističe Džek Prenter iz kompanije za čišćenje Chore Bliss, to je dopušteno samo ako ćete odmah temeljno da isperete šerpu ili jer soda bikarbona može da dovede do oksidacije aluminijuma i do toga da ova površina potamni i poprimi braon nijansu.

Staklo

Često se može čuti savet da se u domaću mešavinu za pranje prozora doda malo sode bikarbone, ali to nije dobra ideja. Stručnjaci za čišćenje iz američke kompanije Clean Home smatraju da je ona prejak abraziv za osetljivu površinu kakva je staklo.

Drveni nameštaj

Budući da su drvene površine na nameštaju uglavnom premazane lakom, soda bikarbona može da ošteti ovaj završni sloj, posle čega drvo više nikad ne izgleda isto.

Šporet s keramičkom pločom

Iako se soda bikarbona često preporučuje za čišćenje upornih masnoća s keramičke ploče, to nije uvek dobro rešenje. Iako ona može da bude efikasna u tome, takođe može da je izgrebe i ostavi beli film koji se potom teško uklanja.

Sve što ima pukotine i useke

Nakon što se soda bikarbona osuši, ukoliko se dobro ne očisti, ona može da ostavi prašnjav ostatak. Zbog toga, iako ste uklonili naslage bakterija i prašine, ova udubljenja i dalje izgledaju prljavo.

Pranje kose

U „uradi sama“ receptima za maske i šampone za kosu čest sastojak je soda bikarbona, koja ipak ne bi trebalo da se primenjuje na ovaj način. Ona, naime, može da izazove preterano isušivanje vlasi i kože glave, što može da poremeti normalan nivo pH vrednosti kože glave i liši skalp prirodnih ulja.

Mermerne površine

Ukoliko u kući imate nešto od mermera i kvarca, ni slučajno ga ne čistite sodom bikarbonom jer ona, kao i u slučaju drvenih površina, može da ošteti zaštitni sloj kojim su premazani i ostavi ogrebotine.

