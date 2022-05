Ovi kućni predmeti imaju rok trajanja, menjajte ih na vreme – postaju opasni

Neke predmete, poput frižidera ili šporeta, možemo, na sreću, da koristimo dokle god su u funkciji.

Ali kada je o nekim predmetima reč, njihov rok trajanja je znatno kraći, ali ljudi nastoje da ih koriste duže, ne razmišljajući o tome kako su ti predmeti postali leglo opasnih bakterija.

Filteri za vodu

Kada su u pitanju filteri za vodu, mnogi ljudi misle da mogu da traju večno ako se redovno peru. Većina ljudi zanmeni filtere tek kada primeti da su pohabani, ali istina je da su u tom stadijumu oni već odavn o prestali da funkcionišu i da su postali leglo bakterija.

Preporučuje se da ih menjate na svakih 6 meseci.

Pegla

Nekada su pegle pravljene drugačije i mogle su da traju i preko deset godina. Imajte u vidu da je danas poprilično teško pronaći tako moćnu peglu. Šta više, pojedini aparati mogu da traju i svega godinu dana, nakon čega raste rizik od toga da vam unište odeću, jer se pregrevaju ili ne zagrevaju dovoljno, prenosi Brightside.me

Krpe

Bez obzira na to da li ispirate krpe, naročito one za brisanje podova, one postaju leglo bakterija, i njihovim korišćenjem, ne samo da ne čistite pod, već ga činite još prljavijim.

Sve krpe možete koristiti maksimum 2 meseca bezbedno. Imajte u vidu da je otkuvavanje korisno, ali da ga neki materijali ne trpe.

Jastučnice

Jastučnice mogu da sadrže grinje, tako da bi trebalo da ih koristite nedelju dana, a preporučuje se da ih bacite nakon 2 godine upotrebe, ili da im promenite namenu.

Otirač

Redovnom zamenom otirača održaćete svoju kuću čistom. Treba ga zameniti nakon 2 godine korišćenja ili ranije ako je dotrajao. Svako gaženje nanosi na njega balterije, pa svaka sledeća osoba koja vam uđe u kuću kupi te bakterije i ostavlja ih po vašem podu.

Zavese za tuširanje

Zavese za tuširanje treba prati makar jednom mesečno, a menjati ih na svaka tri meseca. Ukoliko ne možete potpuno da očistite zavesu i na njoj se i ranije pojave tragovi buđi, bolje je da je odmah zamenite.

