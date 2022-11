Ovih 5 grešaka pravimo prilikom kačenja zavesa

Zavese su neizostavan deo mnogih domaćinstava. Iako je poslednjih godina trend da se zavese ne stavljaju, ipak, mnogi od nas su navikli na njih, jer daju toplinu i privatnost domu. Međutim, prilikom kačenja zavesa dolazi do grešaka, jer prethodno ne obraćamo pažnju na iste, pa se ponavljaju.

Prekratke zavese

Najbolje je da zavese sežu skroz do poda, ukoliko vam je cilj da prostoriji date klasični izgled.

Prenisko kačenje

Kako bi prostorija vizuelno izgledala veća, šipke na koje ćete okačiti zavesu najbolje je postaviti na plafon – to je posebno važno kada su u pitanju manje prostorije.

Nepravilne mere

Prva stvar koju treba da uradite jeste da izmerite prozore i napravite podešavanja u zavisnosti od toga kako želite da zavesa izgleda jednom kada je okačite.

Ne razmišljate o punoći zavese

Kako biste postigli punoću, zavesa bi trebalo da bude dva do dva i po puta šira od širine prozora. Primera radi, ako su prozori široki 120 cm, zavesa bi trebalo da bude široka 240 cm ili, još bolje, 300 cm.

Ne peglate zavese

Izgužvane zavese izgledaju neuredno. I, pogrešno je uverenje da će se one “ispraviti” same od sebe, par dana nakon što ih okačite. Određene zavese se ne peglaju, ali ako imate one koje zahtevaju peglanje, onda ih obavezno i ispeglajte.

