Ovih 5 uređaja troše struju nenormalno čak i kada ne rade: Obavezno ih isključujte iz utičnice

Postoje uređaji koji troše električnu energiju čak i kada su u stanju mirovanja.

Da bismo štednju sproveli u delo, trebalo bi se dodatno informisati na koji način određeni uređaji funkcionišu. A to je bitno, jer često imamo pogrešnu pretpostavku da smo isključenjem određenog uređaja prekinuli potrošnju struje. Na žalost, nije uvek tako, jer – neki uređaji se ponašaju drugačije!

Televizori

Skoro svi gasimo televizor tako što pritisnemo crveno dugme, ali to ga ne isključuje iz struje već samo šalje u Standby režim. To znači da struja i dalje protiče kroz njega i da je on i dalje troši, što se možda ne vidi toliko na mesečnom nivou, ali na godišnjem se i te kako vidi i nije zanemarljivo.

Pogledajte energetsku oznaku vašeg televizora i ako je ona niža od A savet stručnjaka je da isključujete uređaj iz struje kad god to možete – isplatiće vam se.

Frižideri i zamrzivači

Frižider i zamrzivač su stalno uključeni iz očiglednih razloga, te ne iznenađuje činjenica da je oko 12 posto električne potrošnje domaćinstva rezervisano za njih. Iako ih ne možemo baš isključiti kada izađemo iz kuće, možemo preduzeti jednostavne korake da ih učinimo efikasnijim, odnosno manjim potrošačima struje.

Redovno čišćenje frižidera, spolja i iznutra, omogućava da ne troši više energije nego što je potrebno, a isto važi i za povremeno otopljavanje kako se ne bi sakupile zalihe leda. Držanje vrata frižidera i zamrzivača kraće otvorenim, takođe je od pomoći. Kad kuću ili dom napuštate na više dana i ove uređaje nećete koristiti aktivirajte im EKO režim rada i štedite struju dok se ne vratite.

EKO režim je dobar izbor i za svakodnevnu upotrebu, ali se morate informisati šta s njim vaš uređaj može, a šta ne.

Konzole

Konzole za video igre se često ne isključuju u potpunosti kako bi se kasnije brže uključile i kako bi se brže pokrenule igre, a one uopšte ne troše malo struje i kod njih se ušteda primećuje čak i na dnevnom nivou.

Ovo je poznato odavno da konzole “jedu“ velike količine struje kad su u maksimalnom pogonu tj. kad ste usred neke igre. Zato, kad ih ne koristite – isključite ih iz struje. Nije džabe Sony redizajnirao PlayStation 5, koji sada, između ostalog, troši i manje struje s novom pločom i tehnologijama.

Punjači

Ni punjači za telefone i druge uređaje uopšte ne moraju biti konstantno uključeni u struju, jer nas to košta ne samo potrošene struje, nego i novca. Svi ostavljamo punjače, više njih po kući non-stop prikačenim na izvor struje, ali kada bismo krenuli redom da isključujemo sve punjače za telefone, tablete i ostale uređaje, sigurno bismo videli razliku posle nekog vremena.

Evo pet uređaja koje najčešće ostavljamo uključenim, a koji troše struju i kad mi mislimo da to nije slučaj, a podatke je objavio sajt BrightSide:

Punjač mobilnog telefona bez telefona, 1.2 vata dnevno (minimalno)

TV tj. kablovski tjuner, 22 vata dnevno

Televizor, 24 vata dnevno

Računar ili laptop, 96 vati dnevno i

Uređaji sa digitalnim tajmerom, 108 vati dnevno.

