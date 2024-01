Ovim očistite električno kuvalo i blistaće kao novo: Nije sirće

U ovo zimsko doba čaj pravimo mnogo češće nego inače, a vodu najlakše i najbrže zagrevamo u kuvalu. Topla voda koja se može zagrejati do ključanja za manje od minut može poslužiti i za kuvanje raznih jela, čišćenje doma, otčepljivanje odvoda… Ukratko, kuvalo ili ketler je veoma praktičan kuhinjski aparat. Jedini problem sa njim je što što ga više koristimo, brže se formira sloj kamenca i prljavštine na njegovom dnu i zidovima. Mnogi ga uklanjaju isprobanom metodom sa sirćetom, ali to izaziva neprijatan miris. Postoji alternativa, koja će pored savršeno čistog kuvala, ostaviti za sobom i lep miris, piše Jutarnji.

Napunite kuvalo otprilike do pola vodom, a zatim dodajte punu kašiku limunske kiseline u prahu. Uključite ketler i nakon što provri ostavite da se malo ohladi. Zatim otvorite poklopac i uklonite mali filter sa unutrašnje strane vrata (ako ga imate).

Stavite filter na dno kuvala, koje je još uvek napunjeno nedavno prokuvanom vodom i limunskom kiselinom, zatim zatvorite poklopac i ostavite da odstoji oko 20 do 30 minuta. Nemojte ponovo ključati kuvalo: samo ga ostavite. Zatim uklonite filter iz kuvala i ostavite ga na strani. Pre nego što prospete vodu, četkom za flašu oribajte stranice i dno kuvala u slučaju da je nakupljen deblji sloj kamenac. Ako nemate četkicu za flaše, koristite kuhinjski sunđer sa drškom. Na kraju, sipajte vodu i isperite kuvalo. Ako još ima kamenca ili mrlja, pospite ih sa malo limunske kiseline. Kada se pomeša sa preostalim kapima vode u kuvalu, formiraće se pasta. Čistom krpom ili sunđerom utrljajte pastu u preostale mrlje ili naslage dok potpuno ne nestanu. Ponovo isperite kuvalo, a zatim ga do pola napunite vodom i dovedite do ključanja.

Dok se kuva, isperite filter i uklonite preostale naslage kamenca, po potrebi čačkalicom na tvrdokornim mestima. Isperite ga čistom vodom i ostavite poklopac otvoren dok se ne ohladi i osuši. Kada nije prevruće, zamenite filter i ponovo zatvorite poklopac.

Obrišite spoljni deo ketlera čistom, vlažnom krpom da biste se rešili svih mrlja. Kuvala sa plastičnim ili keramičkim eksterijerima su verovatno blistavo čisti u ovom trenutku. One od nerđajućeg čelika mogu i dalje imati neke mrlje na sebi. Da biste ih se rešili, stavite kap maslinovog ulja na krpu od mikrovlakana ili papirni ubrus i njome istrljajte kuvalo. Zablistaće kao novo.

