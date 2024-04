Ovo je najbolja prihrana za muškatle: Dodajte samo 1 sastojak u vodu za zalivanje i cvetaće nikad bujnije

Uživaćete u njihovoj lepoti tokom cele godine

Da bi vam cveće bilo lepo i zdravo tokom cele godine to podrazumeva dobru brigu. Potrebno je, osim dobrog mesta i redovnog zalivanja, imati i dobru prirodnu prihranu za biljke i uživaćete u njihovoj lepoti tokom cele godine.

Retko koja kuća može da se zamisli bez raskošnih boja muškatli koje krase terase i balkone. Muškatla je veoma zahvalna i otporna biljka. Voli sunce, a najbolji uslovi za rast i cvetanje su temperature od 10 do 30 stepeni C i umereno zalivanje. Muškatla ne voli previše vode, jer može doći do truljenja korena.

S vremena na vreme muškatle treba prihraniti kako bi im se podstakao rast i cvetanje. To znači da je treba zalivati tečnim đubrivima koja sadrže fosfor, azot, kalijum i magnezijum. U tu svrhu mogu poslužiti i jeftinije zamene. Jedna od njih je povidon jod koji se u medicini koristi za dezinfekciju rana.

Dodajte samo jednu kap povidon joda u litar vode. Dobro promešajte, a zatim sipajte po ivici saksije, nikako preko lista. Ovaj tretman sprovodite jednom u dve nedelje, ne češće i videćete kako će muškatle postati bujnije i raskošnije. Jod neutrališe bakterije i gljivice i pospešuje rast.

Još jedan trik iz kuhinje jeste kora od banane – ostavite je u 1l vode da odstoji preko noći, a zatim tom vodom zalijte cveće.

Kao što je vitamin B dobar za rast i razvoj našeg organizma, godiće i vašem cveću. Razmutite malo svežeg pekarskog kvasca u 1l vode, zajedno sa kašičicom šećera. Rastvor ostavite da odstoji nekoliko sati, zatim ponovo dobro promešajte i zalijte muškatle.

Osim prihrane, potrebna je i pažljiva nega. Redovno skidajte precvetale grane sa muškatli, na taj način će brže rasti nove.

