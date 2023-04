Ovo je najbolje mesto za čuvanje luka: Trajaće šest meseci i neće se ubuđati niti omekšati

Većina domaćinstava stavlja sve u frižider kako bi obezbedili da traje što duže pre nego što se pojavi plesan. Ali, neke namirnice nisu namenjene hlađenju, a luk je jedna od njih. Evo najboljeg načina za skladištenje luka kako biste bili sigurni da će ostati jestiv do šest meseci, piše Express.

Luk ne mora da se čuva u frižideru jer nije dobro mesto za njegovo skladištenje. Frižider je hladno i vlažno okruženje, a hladna temperatura uzrokuje da luk pretvori skrob u šećer, što rezultira mekim ili vlažnim lukom. Najbolje mesto za držanje celog luka je tamno, hladno, suvo i dobro prozračeno mesto.

Mnogi stavljaju luk u kuhinjske ormariće, ali pokušajte da odaberete one podalje od šporeta i rerne, jer će to uzrokovati oscilacije temperature oko luka i potencijalno stvaranje vlažnog okruženja. Naime, garaže ili podrumi najbolja su mesta za luk, a ako se pravilno skladišti može trajati i do šest meseci.

Nakon odabira lokacije, jednako je važno kako se čuvaju; prvo uklonite plastičnu ambalažu ili vrećicu u kojoj se nalaze. Ako su u plastičnoj mrežici, trebalo bi da uklonite i nju.

“Nikada ne držite ove predmete u zatvorenoj plastici jer će se brzo pokvariti”, objašnjavaju iz Shop Food Wastea.

Plastične kese omogućuju zadržavanje vlage, što može dovesti do plesni. Visok nivo vlage takođe može dovesti do toga da luk počne da klija. Umesto toga, luk treba držati “u korpici ili papirnatoj vrećici” kako bi vazduh mogao da cirkuliše.

Luk mora disati, pa ako želite da ga sačuvate, poželjna je mreža ili mrežasta vrećica jer omogućava bolji protok vazduha i pomaže u održavanju niskog nivoa vlage. Rupičasta korpa ili kanta takođe su odlične za čuvanje luka.

Osim pronalaženja hladnog, suvog i dobro prozračenog dela kuće, luk držite dalje od direktne sunčeve svetlosti. Toplota koju stvara sunčeva svetlost može da podstakne rast plesni.

Ipak, ne može se sav luk čuvati na ovaj način, mladi luk treba držati u frižideru. Stavite ga u hermetički zatvorenu posudu ili vrećicu kako bi se produžio rok trajanja.

Kako čuvati sirovi, iseckani luk

Za razliku od celog luka, iseckani luk najbolje je čuvati u frižideru u zatvorenoj plastičnoj kesi ili hermetički zatvorenoj posudi.

Važno je napomenuti da će voće poput jabuka i krušaka, celera i jaja upiti mirise luka ako se skladišti u njihovoj blizini, zato proverite da li je luk pravilno zatvoren kako se to ne bi dogodilo. Osim toga, luk može apsorbirati i druge mirise. Ovako ostavljen, izdržaće sedam do 10 dana, prenosi Poslovni.

Kako čuvati kuvani luk

Kuvani luk takođe treba čuvati u hermetički zatvorenoj posudi i staviti u frižider. Kao i većina ostataka hrane, kuvani luk izdržaće do četiri dana u frižideru.

Koliko dugo luk traje u zamrzivaču?

Zamrzavanje sirovog luka produžuje mu rok trajanja. Započnite s ljuštenjem luka, seckanjem ili rezanjem i stavljanjem u posudu ili vrećicu za zamrzavanje.

Sirovi luk izdržaće do osam meseci u zamrzivaču. Kuhani luk može se zamrznuti do 12 meseci ako se čuva na isti način, tvrdi All Recipes.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.