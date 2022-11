Ovo je POGUBNO ZA VEŠ MAŠINU

Ukoliko želite da izbegnete skupe popravke i produžite radni vek vašeg aparata, poslušajte savete majstora i obradujte svoju veš mašinu!

Skot Flint, stručnjak za popravku bele tehnike i kućnih aparata sa 30 godina iskustva, savetuje koji su to kućni predmeti pogubni za vašu veš mašinu.

Veš mašina ima svoj rok trajanja, a kako bi vam ona što duže potrajala, Flint upozorava da u njoj nikada ne bi trebalo da perete prostirke za kupatilo jer one mogu da preopterete mašinu!

Problem je zapravo u veličini bubnja koji su u modernim veš mašinama sve veći. Iako to omogućava pranje većih količina veša u manje ciklusa, takve mašine se lako mogu pretrpati, a na taj način se trajno oštećuju njeni vitalni delovi.

Naime, prostirke za kupatilo su dizajnirane tako da upiju velike količine vode, i kada se to desi, one teže mnogo više od težine za koju je veš mašina dizajnirana. Moderne veš mašine imaju mnogo veću brzinu centrifuge od nekadašnjih starijih modela, do 1200 obrtaja u minuti prilikom centrifuge. Te veće brzine stvaraju veliku količinu sile sa teškim predmetima, a povećana težina uništava mašinu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.