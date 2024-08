Ovo je prva stvar koju morate da uradite ako vam stršljen uleti u kuću: Ostalo je strogo zabranjeno jer ga iritira

Stršljeni nisu nešto što želite oko sebe ili svoje porodice. To je sigurno. Zato je važno da se dobro informišete kako biste znali sve uzroke i posledice. I kako izbeći najgore – na primer, ako vam stršljen uleti u kuću. Za većinu ljudi ovo je lakše reći nego učiniti, ali prva i najvažnija stvar je da ostanete mirni i ne paničite. Ako je za utehu, stručnjaci kažu da stršljen napada samo kada se oseća ugroženim.

– Pokušajte da budete mirni, ako je stršljen uleteo u sobu, otvorite prozor i on će izaći. Pazite da ako počnete da mašete rukama, on to protumači kao atak na njega i da će uzvratiti – objašnjava u emisiji „150 minuta“ Kristijan Ovari, biolog iz Beogradskog zoološkog vrta.

– Poznavao sam jednu žrtvu, upalio je svetlo u sobi, i to je iznerviralo stršljena i ubo ga je. Ako vam stršljen uđe u kuću, naročito noću, ugasite svetlo… Bilo bi dobro da u kući imate sprej protiv insekata, ako ga nemate, može pomoći i dezodorans. Ne smete ih odgurivati rukama, mahati majicama i krpama, ovo će ih samo dodatno razbesneti – kaže Arsenije Hadži Basur Zmaj, koji se bavi vađenjem gnezda stršljenova, prenosi Espreso.

– Ako primetite četiri-pet stršljena u blizini kuće, nema igranja. To znači da je gnezdo negde u blizini i da ih morate eliminisati što je pre moguće. Za prvu pomoć, stršljene možete odbiti rastvorom piva i četiri do pet kašika šećera, ali ovo je samo privremeno rešenje. Dok se potpuno ne unište, nećete imati mira – kaže Zmaj u emisiji „Jutro”.

