Ovo je razlog zbog kojeg u kupatilu nastaje plesan, a vrlo lako možete da je se rešite

Zima sa sobom nosi povećan rizik od nakupljanja buđi i vlage – a jedna greška bi mogla da pogorša problem.

Buđ je uzrokovana kondenzacijom toplog vazduha koji udari u hladan prozor ili drugu hladnu površinu. Ovo može biti veliki problem u vašem kupatilu, posebno ako ste velika porodica koja u toj prostoriji stvara mnogo pare.

Međutim, postoje načini za borbu protiv ovog problema, uključujući ventilacione otvore. Uređaji su korisni ako ne želite da držite prozore otvorene sve vreme i mogu vas uštedeti od trošenja toplote koja se proizvodi unutra.

Ali ako imate neki od uređaja u svom kupatilu, želećete da izbegnete jednu veliku grešku koja bi vas mogla skupo koštati.

Čestice koje se akumuliraju u otvorima za ventilaciju znače da će vazduh biti blokiran da prođe kroz njih, što će dovesti do nakupljanja kondenzacije. Vinston Dejvis, direktor Avenue Heating-a, rekao je za The Sun da ako se problem pogorša i ako završite sa buđi, možete platiti do 1.500 evra za renoviranje kupatila. I moglo bi da košta više ako treba da zamenite pločice.

On je objasnio: „Pošto su otvori u otvorima za ventilaciju mali, veoma je važno da se redovno čiste kako bi se obezbedilo da vazduh može da prođe kroz otvor. Ako su otvori za ventilaciju blokirani, to može dovesti do razvoja vlage i plesni, što ne samo da izgleda ružno i košta skupo za preuređenje, već može biti i opasno po zdravlje, posebno za one koji pate od stanja kao što je astma, što dovodi do povećanih šansi za infekcije grudnog koša, prehlade i gripa.“

Vinston je takođe izdao upozorenje za domaćinstva sa biljkama na spoljnim zidovima.

Flora kao što je glicinija koja puzi preko vašeg imanja može začepiti ventilacione otvore ili prozore, uzrokujući probleme sa cirkulacijom vazduha, tako da bi trebalo da se uverite da je dobro podrezana.

Kako očistiti ventilacioni otvor

Vinston je rekao da je čišćenje ventilacionog otvora dovoljno lako sa dobrim sredstvom za uklanjanje buđi. Samo treba da poprskate malo tečnosti na krpu, a zatim njome obrišite otvore za ventilaciju. Možete otvoriti ventilacione otvore i temeljnije ih očistiti, rekao je Vinston, a prenosi Jutarnji.

Ako ipak otvorite otvor za ventilaciju, svakako usisajte sav otpad i očistite područje krpom umočenom u vruću vodu. Zatim ga osušite papirnatim ubrusom.

