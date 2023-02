Ovo je siguran znak da koristite previše praška za veš: Evo i kako da uklonite taj višak…

Višak praška oštećuje veš i čini ga grubim, utiče na veš mašinu, a ukoliko prašak nije dobro ispran možete dobiti iritaciju kože ili alergiju.

Grub i krut veš na dodir nakon što ste ga izvadili iz mašine za pranje veša siguran je znak da koristite više deterdženta nego što je potrebno. Možda ćete uspeti da otklonite prljavštinu ali višak praška za pranje veša može izazvati dodatne probleme. Tkanina se brže i lakše haba, boja nestaje, a odeća je neudobna za nošenje. Uz sve to možete da zaradite i alergiju usled iritacije kože koja dolazi u dodir sa nedovoljno ispranim vešom.

Ukoliko u mašinu za veš sipate više praška, to može dovesti do stvaranja viška pene. Veš će se zalepiti jedan za drugi zbog čega neće moći dovoljno dobro da se ispere, a tragovi praška ostaju na rublju. Uz to rizikujete i da vam se pokvari veš mašina jer se višak stvrdnutog praškastog deterdženta teško rastvara pa samim tim teže izlazi iz mašine. Komadići praška mogu da se nakupe u odvodnom crevu i da ga zapuše.

Da biste sve ovo izbegli, povedite računa koliko praška sipate. Za prosečnu mašinu od 8 kilograma veša, ukoliko nije previše zaprljan, dovoljne su 2 kašike praška, posebno ukoliko je u pitanju koncentrat. Sve preko ovoga je višak. Ukoliko veš perete na ruke, onda vam je potrebno i mnogo manje praška.

Naravno, sve zavisi i od kvaliteta deterdženta koji koristite. Koncentrati praška imaju jaču moć pranja i najčešće su duplo jači u odnosu na običan prašak pa je potrebno staviti ga duplo manje nego običnog deterdženta.

Kako ukloniti višak?

Višak praška koji je ostao na vešu potrebno je skinuti da bi se izbegle iritacije na koži. Veš potopite u vodu u koju ste dodali šolju sirćeta koje će pomoći da se višak deterdženta brže i lakše skine sa rublja. Istrljajte vidljive tragove praška i ostavite veš sat vremena u ovom rastvoru. Nakon toga, ubacite u mašinu i uključite samo ispiranje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.