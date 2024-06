Ovo je trik koji profesionalni moleri neće otkriti: Kako da boja za zidove uvek bude savršena

Kako da boja za zidove uvek bude savršena: Trik je u temeljnom mešanju!

Pre nego što krenete sa farbanjem celog zida, uvek testirajte boju na manjem, skrivenom delu zida da biste proverili konzistenciju.

Da li planirate da sami ofarbate zidove ovog puta? Važno je da pravilno razblažite boju i prilagodite je svojim potrebama.

Uvek pročitajte uputstva na etiketi proizvoda pre mešanja boje. Proizvođači često pružaju posebne smernice za razređivanje boje.

Standardni odnos razređivanja

Opšte pravilo za većinu unutrašnjih boja na bazi vode je da se razblažuju vodom u odnosu 10-15 procenata.

– Na 1 litar boje dodaje se 100 ml do 150 ml vode.

– Na 5 litara boje dodaje se 500 ml do 750 ml vode.

– Na 10 litara boje dodaje se 1 do 1,5 litara vode.

Primer razređivanja

Ako pripremate osnovni premaz, odnos boje i vode može biti veći. U nekim slučajevima, odnos od 20 procenata vode do 80 procenata boje je prihvatljiv. Na primer, za 10 litara boje dodajte 2 litra vode.

Završni premaz

Za završne premaze, često se koristi niži odnos vode kako bi se obezbedila bolja pokrivenost i otpornost. Odnos od 5-10 procenata može biti odgovarajući. To znači dodati 0,5 do 1 litar vode na 10 litara boje.

Tehnike pripreme boje

– Polako dodajte vodu u boju. Počnite sa manjim količinama i postepeno ih povećavajte dok ne postignete željenu konzistenciju.

– Dobro promešajte boju i vodu da biste obezbedili ujednačenu konzistenciju. Ako koristite električni mikser, uverite se da je brzina mala kako biste izbegli stvaranje mehurića.

– Pre nego što počnete sa farbanjem celog zida, testirajte boju na manjem, skrivenom delu zida da proverite konzistenciju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.