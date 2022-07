Ovo je ubedljivo najjednostavniji način za pranje veš mašine

Mnogi misle da se mašina za pranje veša ne mora posebno održavati jer se svakih nekoliko dana pere veš, a time i sama mašina. Međutim – nema veće zablude. Naime, čestim korišćenjem veš mašine, ona se sve više prlja, a to najbolje možete primetiti po staklu kada se nakon pranja nakupi mnoštvo vlakana i dlaka, naročito ako imate životinje u stanu.

Guma u mašini je još jedan pokazatelj prljavštine. Kada je razdvojite, naročito ako vam čarapa zapne, videćete koliko je prljavštine nakupljeno u njoj. I na kraju, možete osetiti čudan miris koji dolazi iz mašine nakon pranja koji se prenosi i na sami veš.

Stručnjaci kažu da bi mašinu za veš trebalo barem dva puta mesečno temeljno očistiti

Zavisno od toga koliko često perete veš, od toga i zavisi koliko puta mesečno treba prati mašinu za veš.

Možda mislite da tu ima mnogo posla, ali otkrićemo vam najjednostavniji način za koji vam ne treba više od 15 minuta vremena. Za to su vam potrebna samo dva sastojka – sirće i soda bikarbona, a od pribora za čišćenje sprej bočica, krpica i mala četkica ili stara četkica za zube koja može doseći unutrašnjost otvora za prašak i omekšivač.

Prvo što treba da uradite jeste da stavite prah sode bikarbona u otvor za deterdžente, a u otvor za omekšivač sipajte sirće. Zatim isto to uradite u bubnju i razdvojite gumu na vratima, pospite po njoj sodu bikarbonu i stavite sirće. Odmah ćete videti kako rastvor reaguje. Zatim stavite praznu mašinu na najduži program od 90 stepeni.

Kada pranje završi, u bočici s rasprašivačem izmešajte sirće i vodu. Poprskajte po staklu, bubnju, gumi i krpicom dobro obrišite. Izvadite odeljak za deterdžent koju ćete istim rastvorom oprati i dobro izribati, a zatim obrišite suvom krpom. Bočica s rasprašivačem je idealno rešenje za pranje unutrašnjosti mašine za veš jer dovoljno može raspršiti tečnost u otvor za deterdžent i bubanj. Ostavite koji minut da se natopi ako imate dosta prljavštine, pa četkicom dobro izribajte fioku. Obrišite krpicom, vratite fioku i to je to.

Vaša mašina za pranje veša izgubiće neprijatan miris i zablistaće kao da je nova, a veš će biti nikad čistiji i mirišljaviji.

P.S. za kraj ćemo vam otkriti još jedan trik. Kada perete peškire, uz prašak i omekšivač dodajte i malo sirćeta. Peškiri će od toga biti posebno mekani, a ujedno ćete dezinfikovati mašinu kako biste što manje puta mesečno morali da ponavljate ovaj postupak.

