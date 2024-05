Ovo još nismo videli: Najlakši način da provučete konac kroz iglu (video)

Dobro je imati pribor za šivenje pri ruci – možda da popravite neku sitnicu na bluzi ili pantalonama ili ste jednostavno negde zapeli.

Ali, tu je jedan mali posao koji svi mrze, jer uvlačenje konca u iglu zna da se pretvori u igru nerava.

Today Years Old page na mreži X objavila je super trik, koji je dobro znati.

Years of struggling and it was this simple???

— Today Years Old (@todayyearsoldig) April 30, 2024