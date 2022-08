Ovo mesto u dnevnoj sobi verovatno zaboravljate da očistite, a ono je najprljavije

Možda mislite da je vaša dnevna soba čista jer tako i izgleda. Međutim, iako redovno pospremate i čistite, verovatno zaboravljate na jedno mesto, a to je – prostor iza kauča. Stručnjaci kažu da je to verovatno najprljavije mesto od svih u vašem domu, piše The Sun.

– Kauči i sofe često se upotrebljavaju u našem domu, a s pićem, jelom i uopšteno opuštanjem, dolazi i mnogo nereda. Trebalo bi jednom nedeljno da dobro usisate ceo kauč i jastuke. Ako se može ukloniti navlaka s jastuka, skinite je i usisajte tkaninu ispod – objasnili su.

Prema mišljenju stručnjaka, svi bi trebalo da čiste iza svojih kauča i sofa barem svake dve nedelje. Potrebno je pomeriti ceo kauč s prvobitnog položaja i temeljno usisati prostor ili pometi i obrisati, ako vam se kauč nalazi na drvenom podu.

Što se tiče čišćenja kauča, bez obzira na to pokušavate li da uklonite određenu mrlju na jastuku ili želite da osvežite ceo kauč, prvo što morate da uradite je da proverite oznaku za čišćenje kauča i proizvode koji su bezbedni za korišćenje na toj vrsti tkanine. Ako imate prenosni uređaj za peglanje na paru ili peglu na paru, detaljno pređite po površini celog kauča kako biste uništili površinske grinje.

Ako nemate paru ili peglu, preskočite ovaj korak i idite direktno na usisavanje. Između dubinskog čišćenja, redovno osvežavajte kauč posipanjem sode bikarbone, jer se u tkaninu lako uvuku neprijatni mirisi koje možete ukloniti posipanjem sode bikarbone, koja odlično upija mirise, usisavanjem ili specijalnim sprejovima za nameštaj.

Za naslone za glavu i ruke možete koristiti prenosno sredstvo za čišćenje ako je kauč presvučen tkaninom koja se može prati. Za druge tkanine najbolje je pozvati stručnjaka kako bi ga sigurno i temeljno očistili. Nakon sušenja pozabavite se preostalim bakterijama i eliminišite mirise na presvlakama koje se mogu prati posebnim sprejom za dezinfekciju tkanine.

