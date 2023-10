Ovo nikada ne treba da bude u vidnom polju ulaznih vrata, blokira sve pozitivno

Prednji ulaz je prvi korak ka stvaranju dobrog feng šui-ja kuće jer je ulazna tačka. Ovde dobra energija ulazi u vaš dom, pa je zato neophodno voditi računa o određenim prostorijama ili objektima koji mogu predstavljati potencijalnu opasnost za njen slobodan tok.

U nastavku teksta pogledajte koje to stvari ne biste trebali da vidite onog trenutka kada zakoračite u svoj dom.

STEPENIŠTE

Nije baš poželjno da vaša glavna vrata gledaju na stepenište. Nije bitno da li su stepenice unutar ili van kuće – tok energije koji silazi niz stepenice potiskuje onu koja teče prema ulazu u dom. Ova situacija će stvoriti nestabilno energetsko polje koje može uticati na sve članove domaćinstva. Ukoliko je vaše predsoblje dovoljno veliko, dobar potez bi bio postavljanje pregrade između stepeništa i vrata jer bi to moglo da ublaži negativan tok energije.

OGLEDALO

Mnogi ljudi vole da drže ogledala u hodniku – ovo je prilično praktična stvar jer u svakom trenutku možete proveriti svoj izgled. Ali, ako želite da postavite ogledalo u ovo područje, dobro je da ga imate sa strane, umesto da je ono usmereno direktno prema glavnim vratima. U ovakvoj postavci vršite direktan atak na pozitivnu energiju koja pri susretu sa ogledalom izlazi pravo napolje umesto da neometano uđe u vaš dom.

TRPEZARIJSKI STO

Neki veruju da je bogatstvo teško akumulirati ako je vaš trpezarijski sto postavljen blizu glavnih vrata. Pored toga, to bi izložilo vaš finansijski status svetu i privuklo ljude da pozajmljuju novac od vas bez vraćanja. Koliko god neverovatno zvučalo, ovo je sasvim logično razmišljanje i iz krajnje praktičnih razloga. Naime, ulazna vrata su blizu spoljašnje sredine koja lako privlači prljavštinu i prašinu koja bi mogla da zagadi hranu na trpezarijskom stolu. To može dovesti do lošeg kvaliteta hrane ili čak do trovanja hranom.

KUHINJA (ŠPORET, FRIŽIDER)

U kineskoj kulturi, domaćinski izvor bogatstva je kuhinja. Stoga će šporet ili frižider postavljen blizu glavnog ulaza izložiti vaše bogatstvo javnosti, što simbolizuje curenje novčane sreće. Zato, sasvim logično, šporet ne bi trebalo da bude nigde blizu glavnog ulaza.

SPAVAĆA SOBA

Naša spavaća soba je prostor za odmor i relaksaciju, a samim tim i tišinu. Ukoliko se spavaća soba nalazi u blizini ulaznih vrata ovakav scenario nije moguć, a vi zauzvrat dobijate narušavanje svoje privatnosti. Optimalan raspored bi podrazumevao postavku spavaće sobe u drugi deo kuće, ali bez ikakvih prepreka kako bi Či energija mogla da poseti i ovak ušuškani kutak doma.

KUPATILO

Prednji ulaz je prvi utisak vaše kuće i ujedno prvi udah pozitivne Či energije. U konfiguraciji rasporeda gde se ulaz nalazi blizu kupatila, energija će teći pravo u toalet, a ne u druge delove kuće. Uostalom, da li biste vi voleli da zakoračite u neki dom a da vas prvo dočeka kupatilo? Verujemo da ne. Na kraju krajeva – prvi utisak je jako važan, zar ne? Potrudite se da kupatilo nema nikakve veze sa vašim ulazom.

