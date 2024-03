Ovo prirodno sredstvo tera muve iz vašeg doma: Čim osete miris, beže glavom bez obzira

U borbi protiv dosadnih muva koje neumorno napadaju naše domove, posebno kuhinje, ova jedinstvena i ekološki prihvatljiva metoda obećava efikasno rešenje. Ovaj novi pristup koristi samo prirodne sastojke, čime se izbegava upotreba štetnih hemikalija koje mogu negativno uticati na naše zdravlje i životnu sredinu.

Muve su insekti koji dane provode u potrazi za hranom, a posebno ih privlače fermentisane supstance i slatkiši kao što su sirupi, jabukovača i zrelo voće. Ove štetočine ne biraju, pa mogu da pronađu put do naših kuhinja, gde se hrane ostacima hrane ili se čak usude da slete direktno na naše tanjire i unište sav trud.

Potrebna su vam samo dva sastojka da napravite ovaj prirodni lek – pirinčano sirće i tečnost za pranje sudova. Ova jednostavna, ali efikasna mešavina se koristi za stvaranje zamke koja svojim mirisom privlači muve, a zatim ih hvata i eliminiše zahvaljujući lepljivim svojstvima tečnosti za pranje sudova. Ako nemate pirinčano sirće ili ne želite da ga kupite samo za ovu namenu, možete da koristite pirinčanu vodu koja vam je ostala od ručka ili da prokuvate kašiku ili dve pirinča u čajniku dok se dobro ne raspadne, zatim procedite i ohladite.

In case anyone was wondering, the #DIY soda bottle fly trap really does work. No more fruit flies! pic.twitter.com/iWUSdu4Meq

— Sarah Mauro (@SarahLMauro) October 9, 2013