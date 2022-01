Ovo su 3 najvažnije prostorije u stanu – u njima se kriju sreća i blagostanje

Više nema sumnje u to da naše okruženje utiče na našu dobrobit i da je vrlo važno kako dizajniramo prostor u kojem živimo. Drevna kineska veština uređenja prostora feng shui uči nas kako da postignemo ravnotežu u tome, koja će doprineti stvaranju ravnoteže i u svakodnevnom životu.

Feng Sui posebno se koncentriše na tri prostorije koje na to najviše utiču i kojima treba posvetiti dodatnu pažnju. Dizajnerka enterijera i stručnjak za feng shui Gabrijel Santjago podelila je nekoliko brzih načina za prilagođavanje tih prostorija tome da doprinose zdravlju i blagostanju. Dakle, evo šta bi trebalo da uradite u svom domu:

Spavaća soba

Spavaća soba je mesto gde idemo da se odmorimo i obnovimo energiju. U njoj provodimo trećinu svog života i to je jedina prostorija u domu koja je u potpunosti posvećena obnavljanju energije. Zato bi već i sam ulazak u tu prostoriju trebalo da doživite kao ‘resetovanje’. Takođe, ta soba može uticati na osećaj intimnosti i privatnosti u vašem domu (što posebno treba razmotriti ako se vi i vaš partner često svađate, ili ako ste dugo sami i tražite partnera).

1. Postavite krevet u položaj za napajanje energijom

Postavite svoj krevet u položaj za napajanje energijom, ili zapovedni položaj, tako da je okrenut prema vratima i po mogućnosti sa čvrstim zidom iza sebe. Kad možemo direktno da vidimo šta ulazi i izlazi u spavaću sobu, to omogućuje našem umu da se lakše odmori, i podstiče stabilnost, kaže Santjago.

2. Izbacite elektronske uređaje iz spavaće sobe

Elektronika može uticati na naš san i nivo energije, jer potiče osećaj nemira i stalne stimulacije, kaže dizajnerka.

– Ako apsolutno ne možete da živite s telefonom koji se puni daleko od vaše sobe, onda ga obavezno punite dalje od mesta na kojem spavate, na primer na komodi na suprotnoj strani od vašeg kreveta, kaže.

3. Očistite nered ispod kreveta i noćnih ormarića

Neredu nipošto nije mesto u spavaćoj sobi, jer stvara stajaću energiju, što takođe podstiče osjećaj zaglavljenosti, objašnjava Santjago. A nema ništa gore od toga da se pripremate za dan kad se osećate zaglavljeno. Stručnjak preporučuje da prostor ispod vašeg kreveta i noćnog ormarića uvek bude slobodan kako biste podstakli bolji protok energije. To možda neće biti moguće za ljude koji žive u manjim prostorima i potreban im je prostor za odlaganje, ali u tom slučaju rezervišite mesto ispod kreveta za mekane predmete, poput odeće i rezervnog veša, kako biste zadržali energiju.

4. U spavaćoj sobi nema porodičnih fotografija (osim vas i vašeg partnera)

Ovo bi moglo da zvuči pomalo čudno, ali Santjago objašnjava da je spavaća soba vrlo intiman prostor. To znači da bi vaš zidni prostor trebalo da bude rezervisan samo za vas ili vas i partnera.

– Kad imamo slike drugih ljudi u svojoj spavaćoj sobi, to znači da su oni tamo s vama. To može dovesti do problema u vašoj vezi, tako da se nešto postavi između vas i vašeg partnera – pojašnjava.

Ulaz i ulazna vrata

Ulazna vrata i ulaz vašeg doma predstavljaju nove mogućnosti i takođe se smatraju ‘ustima’ vašeg doma, u osnovi hraneći i negujući ostatak vašeg prostora, kaže Santjago.

– Sve što se ovde događa ohrabruje ostatak vašeg doma i postavlja opšti ton vašeg prostora. Ovaj prostor trebalo di doživljavati kao uredan, svetao i privlačan.

1. Obavezno koristite ulazna vrata

Da biste podstakli više prilika u svom životu, budite sigurni da zapravo koristite ulazna vrata (a ne garažu, ili zadnja vrata za ulaz u kuću, na primer). Santjago kaže da takođe možete podstaći goste da koriste ulazna vrata. Pažljivo ih otvarajte barem jednom tokom dana.

– To će vam pomoći da procirkuliše nova energija i potencijalno otvorite vaš dom za nove avanture i prilike – kaže te dodaje da vrata možete obojiti u drugu boju od boje kuće, kako bi se otvorila i održavati ih dobro održavanima, tako da stvarno pozivaju ljude da ih koriste.

2. Neka ulaz bude čist i bez nereda

Slično spavaćoj sobi, ulaz je još jedno područje koje ne biste smeli da preopteretite (iako zapravo uopšteno nema dobrog prostora za održavanje nereda).

– Pometanje je neverovatan način da pokrenete stajaću energiju, pa se toplo preporučuje da povremeno pometete prostor ispred ulaza – sugeriše Santjago.

3. Razmislite o energiji na ulazu

U zavisnosti od toga živite li u prometnoj ili sporoj ulici, energija koja dolazi kroz vaša ulazna vrata može biti vrlo brza ili vrlo spora. Dakle, Santjago kaže da ćete hteti prepoznati jesu li vaša ulazna vrata yang (zauzeta) ili yin (mirna), a zatim pristupite tome da postignete ravnotežu.

Ako je ono što ulazi u vaš stan prebrzo, energiju treba usporiti, a to možete da postignete tepihom, po mogućnosti onim sa uzorkom. A ako su ulazna vrata mesto sporog protoka energije, upotrebite kristalni luster, kako biste ubrzali protok chi, savetuje stručnjak.

Kuhinja – srce vašeg doma

Ovde se svaki dan negujemo i nešto stvaramo.

– Kuhinja se smatra srcem doma, baš kao i naša tela, pa ako naše srce nije zdravo, počeće da se javljaju i drugi problemi, upozorava Santjago.

1. Stavite šporet u položaj za napajanje pomoću ogledala

Baš kao i vaš krevet, šporet takođe treba da bude u položaju da vam pruža osećaj sigurnosti tako što ćete imati sveobuhvatni pogled na kuhinju. Ako vaš šporet ne možete da postavite u takav, zapovedni položaj, razmislite o korišćenju ogledala da biste to postigli.

– Na ovaj način, dok kuvate, još uvek imate osećaj da zapovedate, jer možete da vidite ko ulazi u vaš prostor čak i okrenutih leđa – objašnjava Santjago.

2. Sklonite noževe van pogleda

Noževi mogu biti uznemirujućeg i agresivnog izgleda, pa Santjago preporučuje da ih sklonite.

– S obzirom na oštricu, oni mogu uzrokovati da ljudi osećaju laganu neprijatnost kad su im na vidiku. Zato ih držite dalje od pogleda, što će pomoći tome da se umiri energija u kuhinji.

3. Obezbedite prirodno osvetljenje kad je to moguće

Osvetljenje je vrlo važno za celokupnu vibraciju sobe, a u kuhinji ćete želeti da ono bude što prirodnije. Sunčeva svetlost potiče serotonin, što kuhinju čini savršenim mestom za početak vašeg dana ako je svetla i prozračna – kaže Santjago. Ako vaša kuhinja nema puno prirodnog svetla, možete ga dodati uz pomoć lampi i lustera, kako biste podstakli taj osećaj.

– Samo budite sigurni da koristite sijalicu s toplom temperaturom, tako da oponašate taj prirodni osunčani osećaj – dodaje.

4. Ako je nešto pokvareno, popravite to

I na kraju, nemojte čekati na to da popravite ono što se pokvarilo u kuhinji. Ako neka šarka na ormaru popušta, ringla na šporetu ne radi ili slično, nastojte da to popravite što pre.

– Slomljene i zanemarene stvari koje treba popraviti liče na slomljenu i zanemarenu energiju u vašem domu i životu. Zato neka vam popravak takvih stvari bude prioritet – kaže Santijago.

Ako usvojite neke od ovih preporuka, moglo bi vas zapanjiti to u kojoj meri to može promeniti energiju u vašem domu, zaključuje, a prenosi MindBodyGreen.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.