Ovog Uskrsa probajte farbanje jaja u vinu: Vrlo je jednostavno, a rezultat su predivna, šljokičasta jaja (video)

BOJANJE JAJA U VINU 🥚🐰 Imamo raznoraznih tehnika bojanja jaja, ja vam danas donosim jednu koja me oduševila, a to je bojanje jaja u vinu – jaja sa šljokicama. Trebat će vam vino (kažu što lošije vino – bolji efekt 😛), šećer i boja. Ako koristite crno vino – boja ne treba jer vino jako lijepo oboja jaja i da mu čarobne kristaliće te se predivno sijaju. Ja sam koristila oko: – 500ml vina / 500ml wine – 100g šećera / 100g sugar – boja po želji / food color ● Jaja dobro namočite u smjesi vina, šećera i boje (ako koristite bijelo vino, za crno ne treba boja) | Soak the eggs well in a mixture of wine, sugar and color (if you use white wine, you don’t need color for black) ● Stavite kuhati i ostaviti da kuha oko 5 minuta. | Bring to a boil and let it cook for about 5 minutes. ● Vadite jaja na papirnati obrus i malo ih obrišite. | Take the eggs out on a paper towel and wipe them a little. ● Imate predivna jaja sa šljokicama. | You have beautiful eggs with glitter. 🎬 VIDEO RECEPT 🎬 https://youtu.be/WEsRHABGhcI #bojanje #bojanjejaja #uskrs #uskrsnjajaja #uskrsnjadekoracija #uskrsnjedekoracije #easter #easteregg #eastereggs #easterneuropean #easterbunny #decoration #decor #decorations #vaskrs #jaja #eggs #egg #idea #ideas #wine #farbanje #farbanjejaja #colouring #hack #hacks #hacksoflife #viralhacks #viral #food #hrana #creative #creativeideas #ideatimes #ostern #balkan #fy #fyp

