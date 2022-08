Ovu biljku bi trebalo da ima svaka kuća: Zovu je kraljicom zdravlja (foto)

Aloe vera je kraljica naših vrtova, a neretko se u manjim oblicima uzgaja i u našim domovima. Osim što izgleda moćno, ona to zaista i jeste. Njena lekovita svojstva otkrivena su kada i ona sama, a to seže u daleku prošlost čak 3000 godina pre Hrista u drevnoj Kini i Sumeru. Od tada ova biljka nezaobilazna je u domaćinstvima i svako od nas bi trebalo da ima barem jednu. Evo i zašto.

Aloe vera je ona biljka koju često susrećete u brojnim kozmetičkim preparatima upravo zbog njenih lekovitih svojstava. Ustanovljeno je da gel aloe sadrži preko 240 hranjivih i lekovitih sastojaka i među njima vitamini A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, E i folnu kiselinu, više od 20 minerala, zatim magnezijum, mangan, cink, bakar, hrom, kalcijum, kalijum i gvožđe, 20 vrsta aminokiselina. Zovu je i kraljicom zdravlja, a ublažiće brojne tegobe kao što su probavni i želudačni problemi, otoci, rane, ogrebotine. Pomaže u zaceljivanju kože, ali za rast kose.

Briga i uzgoj

Ovu biljku možete uzgajati na osunčanim daskama južnih ili istočnih prozora, a mlade biljke dobro je neko vreme držati u senci dok ne stasaju. Ima plitak koren stoga je dobro posaditi je u pliću i širu posudu. Obavezna je drenaža (kamenje, pesak) pa tek onda zemlja. S obzirom na to da njeni mesnati listovi dobro zadržavaju vodu, zimi je potrebno zalivati je tek jednom mesečno dok je leto to najbolje raditi jednom nedeljno. Temperatura u kojoj držite aloe veru nikada ne sme da padne ispod pet stepeni, stoga to uvek imajte na umu.

