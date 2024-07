Ovu biljku mnogi imaju kod kuće, a ne znaju koliko je opasna: Preti požar, ali i udar na zdravlje

Ova impozantna biljka iz porodice trava, sa pahuljastim „perjem” atraktivnih boja, od srebrne do roze, toliko je moćna da se godinama koristi kao ukras.

Često se može videti u stambenim enterijerima, koristi se za uređenje prostora tokom važnih događaja, ali i za uređenje bašta. Baštovani ga posebno vole jer se lako održava, a sa visinom od dva i više metara pruža divan zaklon od komšija. Manje je poznato da pampas trava nije tako savršena kao što se na prvi pogled čini: osim što se agresivno širi i istiskuje autohtone biljke, ona predstavlja opasnost od požara, smanjuje biodiverzitet i može izazvati alergijske reakcije.

Dr. Džejms Miler iz US Forest Service je rekao, piše House Digest, da koren jedne biljke može zauzeti oko 100 kvadratnih metara podzemnog prostora. Takođe, prosečna biljka može da proizvede više od 400.000 semena tokom svog života, ponekad i do 840.000. Ova suva superlaka zrna, duga od 1 do 3 milimetra, mogu da putuju na velike udaljenosti uz pomoć vetra i da se ukorene na drugim mestima. Stoga bi preporuka bila da se držite ženskih pampasnih trava, najbolje u uzdignutim lejama ili posudama, uz obavezno podrezivanje perja pre formiranja semena.

Takođe, dobro je znati da perje, kada se osuši, postaje lako zapaljivo, pa se ne preporučuje držanje biljke u prostorima izloženim šumskim požarima, niti u blizini elemenata kao što su ognjišta ili prostori za kuvanje. Još jedna loša vest: pampas trava menja profil tla. Istraživanja su pokazala značajan pad nivoa azota u oblastima sa ovom biljkom, u poređenju sa područjima koja nisu pogođena.

Takođe predstavlja opasnost po ljudsko zdravlje. House Digest piše da ove trajnice oslobađaju velike količine polena u vazduh kako bi podstakle oprašivanje, a polen koji vetar nosi izaziva alergijske reakcije poput napada kašlja, kijanja i curenja iz nosa, a može izazvati i iritaciju očiju. Poznato je da pogoršava već postojeća zdravstvena stanja kao što su polenska groznica i astma, a ako se dodirne, njeni oštri listovi mogu da povrede, stvore upalne osip i rane.

Kao da to nije dovoljno, pampas trava je odlično utočište za razne štetočine, od zmija do pacova, pa se preporučuje nadzemno orezivanje, ali uvek uz rukavice, košulju dugih rukava i sličnu zaštitu, kako od potencijalno skrivenih životinja, tako i od sama pampa trava, piše Jutarnji list.

