Pazite: Ovo NE SMETE prati u veš mašini

Da li sve perete u veš mašini?

Vodite računa šta smete a šta ne da perete u veš mašini. Pre pranja u deo predviđen za tu namenu potrebno je dodati prašak za veš kao i omekšivač. Međutim mnogi preteruju sa omekšivačem a ako se previše doda on može preterano da omekša vlakna i samim tim tkaninu uništi.

Kada ste u dilemi da li smete da garderobu perete u veš mašini obavezno pročitajte etiketu. Ovo naročito važi za osetljiv donji veš. Ima onih koji nisu za mašinsko pranje, jer bi ga oštetili i zato ga stavite u posebne vrećice ili operite ručno.

Mnogi patike peru u veš mašini, mada nije preporučljivo to raditi u svim veš mašinama. Unutrašnjost bubnja se može opteretiti a i buka će biti veća. Može doći i do oštećenja gume, a može doći i do deformiteta patika ako se suše u veš mašini. Neke patike možete prati u veš mašini ali ih stavite možete oprati u veš mašini ali ne na višoj temperaturi od 40 stepeni. Stavite ih u zaštitnu vrećicu pa u bubanj i ako imate tu mogućnost isključite centrifugu ili je podesite na najslabiji rad. Napunite bubanj onoliko koliko je potrebno jer bi u suprotnom patike lupale po njoj i stvarale nepotrebno veliku buku. Papuče koje su od mekanog punjenja ne perite u mašini jer će se raspasti ili ih u zaštitnoj vrećici zaštitite.

Ne perite sve grudnjake pomoću veš mašine jer će ih oštetiti. Žice će početi da vire kroz pocepanu tkaninu, a oni koji su od čvrstih potpora će se deformisati. Ako ipak nemate vremena za ručno pranje onda obratite pažnju da na kojoj temperaturi ih perete i da li ste uključilili centifugu i zato izaberite program za nežno tretiranje veša.

Pre stavljanja veša u bubanj obavezno proverite džepove da kojim slučajem nije zalutao neki novčić ili ključevi. Ako dođe do pumpe mašinu može da ošteti. Prilikom udaranja kovanica tokom pranja može i da popuca ili izgrebe staklo sa unutrašnje strane mašine.

Male dečije čarape takođe mogu napraviti problem. Mogu da se zaglave u ventilima i veš mašini i zato ih stavite u posebne vrećice ili perite ručno.

Nikada ne pretrpavajte bubanj prilikom pranja. Ako ste stvaili previše veša u bubanj i napunili ga do vrha prvo on se neće dobro oprati a drugo zbog preopterećenja i težine neće moći da radi. Obratite pažnju na uputstva, jer za svaki program ponaosob propisana je određena kilaža.

Jastuke od pene ne perite u veš mašini. Ovi jastuci za razliku od tradicionalnih ostaju mnogo duže čisti jer je memorijska pena hipoalergijska i otporna na apsorciju prašine. Veš mašina će prilikom pranja memorijsku penu u anatomskim jastucima deformisati ili raskidati na komade.

Ako imate kućnog ljubimca pre nego što stavite garderobu u veš mašinu, očistite životinjske dlake s nje. To ćete uraditi tako što ćete pre pranja da garderobu istresete i lepljivom rolnom pređete preko tih površina sa dlakom i malo pokvasite. Ako to ne uradite dlake će se zalepiti i na ostalu garderobu i veš a mogu i da zapuše cevi.

Ako se na vašoj odeći nalazi neka fleka od zapaljivih materija, kao što su one od goriva, alkohola, razređivača, motornog ili jestivog ulja, prvo ih odstranite. Tretirajte odeću sredstvom koje ih rastvara i ostavite tako 10. minuta da deluje. Bezbedno je prati kada se izgubi specifičan miris od fleke. Ipak nemojte takvu odeću prati sa ostalom garderobom u veš mašini kako se ipak ne bi isflekala i ona. Preporučljivo je da takvu garderobu ne sušiti u mašini za sušenje veša već prirodnim putem. Paljenje odeće mogu da prouzrokuju visoke temperature.

Pazite kako perete garderobu sa vezom, čipkom ili perlama na primer. Budite pažljivi ako imate neke dodatke koji su prišiveni ili zalepljeni. Njihovu strukturu može uništiti okretanje u bubnju. Nove pametene veš mašine imaju brojne mogućnosti, programe i opcije tako da ako je vaš izbor upravo takv uređaj onda nemate razloga za brigu. Tehnomedia ima odličan izbor.

Bubanj ima određeni kapacitet tako da sve ono što jedva stane u njega i previše je glomazno neće se lepo ni oprati zato što deterdžent ne može da se rasporedi ravnomerno i ne može da se okreće.

Odeću od kašmira i prirodnih nežnih materijala perite pomoću specijalnih programa koje ima vaša veš mašina a druga opcija je ručno pranje. U suprotnom sve će se deformisati, skupiti ili razvući.

Sportska odeća i ona za trening u sebi sadrži elastin i zato je perite s unutrašnje strane samo na niskim temperaturama. Elastičnost odeće uništiće toplota. Koristite samo onoliko deterdženta i omekšivača koliko je potrebno i ne preterujte sa količinama. Više nije uvek i bolje. Zabluda je da će se odeća bolje oprati ako stavite više deterdženta. To ustvari stvara višak sapuna i umesto da ukljanja bakterije, mirise i prljavštinu samo će ih zarobiti. Uglavnom je ta odeća za trening izrađena od sintetike jer održava hladnoću tokom vežbanja i štiti telo od znojenja. Na takve materijale ne reaguje dobro omekšivač. Tu mekoću tkanine nakon korišćenja omekšivača dobijamo tako što omekšivač ostavlja voštani premaz i onda gubi sposobnost zaštitu od znoja. Zato prilikom pranja takve odeće izbegnite omekšivač ili tokom poslednjeg ciklusa ispiranja u fioku mašine za pranje veša sipajte pola šoljice belog sirćeta.

U zaštitnim vrećicama možete prati odeću za vežbanje, opremu kao što su znojnici, zaštitne rukavice jer će tizaprljani predmeti upiti znoj i neprijatne mirise i biće odvojeni od ostalog veša.

Plišane igračke perite sa slabom centrifugom i na niskim temperaturama. Sipajte vrlo malo deterdženta.

