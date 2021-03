Pazite se loše energije: Ovo NE SMETE imati u spavaćoj sobi!

Uredite svoju spavaću sobu prema Feng Šui principima

Konačno ćete se naspavati i imati san kakav niste do skoro imali. Spavaća soba je vaše mesto za rehabilitaciju, zato je važno da je oslobodite od sledećih nekoliko stvari:

Previše zelenila

Iako je pogodno da imate jednu do dve biljke u spavaćoj sobi, jer će iste pročistiti vazduh i obezbediti vam bolji san, ipak bi trebalo da znate granicu i da njima ne preterujete. Prema Feng Šui pravilima, bijke pripadaju elementu drveta, to znači da ako osete neku vrstu ekspanzivne energije, mogu ometati vaš san. Najbolja solucija je da imate najviše do dve biljke u spavaćoj sobi.

Buka i loš miris

Nećete imati miran san ako je vaša soba glasnija nego sam centar grada, a još manje ćete se opustiti ako se oseća mirs vlage ili neka druga neprijatna aroma. Da biste rešili prvi problem, investirajte u bolju izolaciju, dok je za mirs dovoljno da pred spavanje upalite neku aromatičnu sveću, i sve će biti u redu.

Minimalizam

Naše okruženje u velikoj meri utiče na to kako se osećamo. Zato je moguće da ako vam se u vreme spavanja pojavi osećaj mučnine ili usamljenosti, dekoracija ima neke veze sa tim. Vaza bez cveća, kuhinjska stolica u uglu sobe, i slične besmislene stvari koje vam se nalaze u sobi trebalo bi da izbacite što pre!

Previše stvari ispod kreveta

Iako je prostor ispod kreveta odlično mesto za odlaganje suvišnih stvari, isto može emitovati vrlo lošu energiju. Razmislite o svemu što vam se nalazi ispod kreveta. Da li vam baš sve to treba? Obično se tu nalazi mnoštvo stvari koje nikada ne koristimo i za koje ne znamo gde da ih stavimo.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.